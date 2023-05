BJP Meeting : भाजप राबविणार विशेष अभियान; तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांची नियोजनासाठी बैठक

Nandurbar News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला ९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त येत्या ३० जूनपर्यंत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर विशेष जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे.

याच अनुषंगाने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने व प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळोदा तालुक्यातही अभियान राबविण्यात येणार आहे.

आमदार राजेश पाडवी त्याचे नेतृत्त्व करणार असून, यासंदर्भात मंगळवारी (ता. ३०) येथील आमदार कार्यालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. (BJP will carry out special campaign Ajay Pardeshi Taluk office bearers meeting for planning Nandurbar News )

माजी नगराध्यक्ष अजय परदेशी, माजी उपनगराध्यक्षा भाग्यश्री चौधरी, भाजपा शहराध्यक्ष योगेश चौधरी, पं. स. उपसभापती विजय राणा, राजेंद्र राजपूत, नारायण ठाकरे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश वळवी, बळीराम पाडवी, माजी नगरसेवक हेमलाल मगरे, जितेंद्र सुर्यवंशी, माजी जि. प. सदस्य जितेंद्र पाडवी, माजी सभापती यशवंत ठाकरे, पं. स. सदस्य अनिल पवार, भरत पवार, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप शेंडे, निलिमा मेहता आदी या वेळी उपस्थित होते.

श्री. परदेशी म्हणाले की, नऊ वर्षात देशात व राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे सामान्य माणूस पक्षाशी जोडला जाऊन पक्ष बळकटीकरण होत आहे.

पक्षाच्या ध्येय धोरणांची जनसामान्यांना माहीती व्हावी व पक्ष अधीक बळकट व्हावा यासाठी आमदार पाडवी यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागात विशेष जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे.

अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तळोदा शहर व ग्रामीण भागातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

दारासिंग वसावे, दरबारसिंग पाडवी, गोपी पावरा, कांतीलाल पाडवी यांच्यासह तळोदा शहरातील माजी नगरसेवक, ग्रामीण भागातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शक्ती केंद्र बूथ प्रमुख व भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.