Dhule News : ५० गावांतील शेतकऱ्यांचा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा; राज्य सरकारला निवेदन

सोनगीर: बोरविहीर ते नरडाणा अशा सुमारे ५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाअंतर्गत भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला न मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले..निवेदनात म्हटले आहे की, बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गात शेतकऱ्यांच्या शेती भूसंपादित झाल्या असून, त्याचा मोबदला देण्यासाठी २३ मेस निवाडा जाहीर झाला. निवाड्यात बऱ्याच त्रुटी व चुका असून, त्या वेळोवेळी शासन व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करुन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. .परंतु, केंद्र शासनाने शेती भूसंपादन व मोबदल्याचा खर्चाचा तपशील पाठविण्याचे राज्य शासनाला सांगितले आहे. पण, राज्य शासन व प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. धुळे तालुक्यातील ३० व शिंदखेडा तालुक्यातील २० गावांतील शेतकरी मतदानापासून वंचित राहतील. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार व प्रशासनावर राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मतदान होण्यापूर्वीच न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. .निवेदनावर अनिल पाटील, ज्ञानेश्वर चौधरी, प्रल्हाद पाटील, भागवत पाटील, वसंत पाटील, साहेबराव पाटील, धनराज पाटील, महेश कोतवाल, पंढरीनाथ पाटील, विजय पाटील, प्रवीण पाटील, रोहिदास पाटील, मोहम्मद पिंजारी, प्रदीप पाटील, शोभा बडगुजर, रमेश पाटील, आत्माराम पाटील, किरण पाटील, अशोक पाटील, श्रावण धनगर आदींच्या सह्या आहेत..MLA Rohit Pawar : कितीही गुन्हे दाखल करा, आम्ही घाबरणार नाही, तर सरकारविरुद्ध बोलणारच.भूसंपादीत शेतकऱ्यांच्या समितीने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुंबईत भेट घेतली. पालकमंत्री जयकुमार रावल या वेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, प्रांताधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी समिती स्थापन करून प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. परंतु, दोन महिने झाले तरी सूचनांचे पालन झालेले दिसत नाही. त्यामुळे मुंबईची बैठक व्यर्थ ठरली की काय, अशी शंका उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार? अजून किती प्रतीक्षा करावी लागेल.- अनिल विश्राम पाटील, भूसंपादीत शेतकरी, दापूरा.