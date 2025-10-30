उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : ५० गावांतील शेतकऱ्यांचा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा; राज्य सरकारला निवेदन

Farmers Demand Fair Compensation for Railway Land Acquisition : धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांनी अपेक्षित मोबदला न मिळाल्याने संतप्त होऊन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
सोनगीर: बोरविहीर ते नरडाणा अशा सुमारे ५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाअंतर्गत भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला न मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

