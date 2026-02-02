Dhule News : मिळाले २५ हजार, शासन मागतंय सव्वा दोन लाख! रेल्वे भूसंपादनाचा अजब गणिती गोंधळ

सोनगीर: बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वेमार्गाअंतर्गत धमाणे (ता. धुळे) येथील एका शेतकऱ्याला ०.०१ आर संपादित जमिनीला सुमारे २५ हजार रुपये मिळाले. मात्र, आता त्याच जमिनीचे शासन सुमारे दोन लाख २९ हजार रुपये परतावा मागत आहे. परतावा न दिल्यास कारवाई करण्याचा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे. याप्रकरणी संबंधित शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे दाद मागितली आहे..बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वेमार्गांतर्गत धमाणे येथील शांताराम बापू पवार या अल्पभूधारक शेतकरीची गट क्रमांक १९ /२/ब मधील ०.४० आर शेतजमीनपैकी ०.२० आर जमीन संपादित करण्यात आली आणि त्या क्षेत्राचा मोबदला पाच लाख १८ हजार ५७१ रुपये मिळाल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. म्हणजेच.०.०१ आर जमिनीची किंमत २५ हजार ९०८ रुपये होते. मात्र, विभागीय कार्यालयाच्या पाहणीनुसार प्रत्यक्ष ०.१७ आर एवढीच जमीन संपादित झाल्याचे लक्षात आले. तसे पत्रही शेतकरी पवार यांना देण्यात आले..Maharashtra Weather Update : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी वातावरणात बदल, IMD चा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.पवार यांनी फेरमोजणीची मागणी केली. मोजणीनंतर ०.१९ आर जमीन संपादित झाल्याचे दिसून आले. मात्र, मोबदला ०.२० आर क्षेत्राचा दिला गेल्याने उपविभागीय कार्यालयाने ०.०१ आर जमिनीचा जास्तीचा मोबदला दोन लाख २९ हजार २८६ रुपये एवढी रक्कम परत करण्याची नोटीस शेतकऱ्याला दिली आहे. अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला आहे..०.२० आर शेतीचा मोबदला सुमारे पाच लाख १८ हजार रुपये आणि ०.०१ आर शेतीचा मोबदला दोन लाख २९ हजार कसा, असा प्रश्न शेतकरी पवार यांनी विचारला असून, न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारींना टपालाद्वारे निवेदन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.