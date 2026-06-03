Burning ST Bus : चांदवडजवळ ‘बर्निंग बस’चा थरार! चालक-वाहकांच्या प्रसंगावधानामुळे ५४ प्रवाशांचे प्राण वाचले

गणूर (ता. चांदवड) - मुंबई-आग्रा महामार्गावरील रेणुकादेवी घाट... दुपारचे रणरणते ऊन... घाट उतरत वेगाने धावणारी एस.टी... आणि अचानक बसच्या खालून उठलेले आगीचे लोट! मंगळवारी (ता. २) दुपारी चांदवड शहरालगत घडलेल्या या थरारक घटनेने काही काळ महामार्गावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र चालक आणि वाहक यांच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील ५४ प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठा अनर्थ टळला..शहादा आगाराची नाशिककडे जाणारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस (एमएच १५, जेडब्ल्यू ०८९५) मंगळवारी दुपारी दीडच्या सुमारास येथील रेणुकादेवी घाट उतरत असताना बसच्या खालच्या भागातून अचानक धूर आणि आगीचे लोट बाहेर येऊ लागले. बसमधील प्रवाशांना उष्णतेचे चटके बसू लागल्याने त्यांनी घाबरत चालक आणि वाहकांना माहिती दिली..परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत चालकाने क्षणाचाही विलंब न करता बस रस्त्याच्या कडेला उभी केली. त्यानंतर वाहकाच्या मदतीने सर्व प्रवाशांना तातडीने खाली उतरविण्यात आले. प्रवासी खाली उतरताच आगीने विक्राळ रूप धारण केले आणि काही मिनिटांतच संपूर्ण बस ज्वाळांनी वेढली गेली.घटनेची माहिती मिळताच चांदवड नगर परिषदेची अग्निशमन गाडी, तसेच टोल कंपनीची अग्निशमन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळविले..वाहनांच्या लांबलचक रांगाया घटनेमुळे मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे विस्कळित झाली. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. पेटलेल्या बसचा थरार पाहण्यासाठी येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांसह नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. प्रवाशांना पुढील प्रवासासाठी अन्य वाहनांद्वारे रवाना करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत असून, चांदवड पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.