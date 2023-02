Dhule News : दस्तऐवजात फेरफार करून फसविले; पोलिसांत 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पिंपळनेर (जि. नाशिक) : प्लॉटची खरेदी करून केवळ नाव न लावल्याने परस्पर प्लॉटची विक्री केल्याप्रकरणी सात जणांवर पिंपळनेर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. (case registered against 7 people police for selling plots to each other due to purchase of plots not naming them dhule news)

याबाबत बुधा जाणू बागूल (वय ५७, रा. बागूलपाडा, ता. साक्री) यांनी पिंपळनेर पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की पिंपळनेर शिवारात त्यांनी गट नं. १२०३/१/२/३ पैकी २३८ प्लॉट श्रीमती निर्मलाबाई रमेश सोनार (रा. पिंपळनेर) यांच्याकडून रजिस्टर पद्धतीने विकत घेतला होता.

मात्र, तत्कालीन तलाठ्याने फिर्यादीने दाखल केलेल्या क्र. २ सूचीची दखल घेतली नव्हती. म्हणून अनवधनाने सातबारा उतारा निर्मला सोनार यांच्या नावे राहिला होता. त्याचा गैरफायदा घेऊन दस्तऐवजात फेरफार करण्यात आला. हा प्लॉट परस्पर विक्री करण्यात आला.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Nashik News : रेल्वेची महिन्याभरात 142 कोटींची कमाई

या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्याने नागेश रमेश सोनार (रा. सोयगाव, ता. मालेगाव), मनीषा रवींद्र विंचूरकर, मीनल संजय अंतापूरकर, रमेश सुदाम सोनार, रुणाली गणेश पिंगळे (रा. सोयगाव), सरोजिनी हिंमत जाधव (रा. नाशिक) व तौफिक हसन शेख (रा. पिंपळनेर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. पोलिस उपनिरीक्षक डी. एम. मालचे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: नारोशंकराची घंटा : संस्कारापेक्षा जेवण महत्त्वाचे...