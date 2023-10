Dhule Crime News : वृक्षतोड प्रकरणी गुन्हा दाखल; 2 झाडांची बेकायदा कत्तल

By

Dhule Crime News : शहरात बेकायदेशीररीत्या वृक्षतोड करण्याचे प्रकार समोर येतच आहेत. आता शहरातील चितोड रोड भागातील संभा कॉलनीत महापालिका मालकीच्या दोन निंब वृक्षांची कत्तल करण्याचा प्रकार समोर आला. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करत संबंधिताविरुद्ध धुळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

त्यानुसार पोलिसांत वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.(case was registered against person for felled tree dhule crime news)

शहरातील संभाप्पा कॉलनीत महापालिका मालकीच्या साधारण २० वर्षे वयाच्या दोन वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. याबाबत महापालिकेकडे २८ सप्टेंबर २०२३ ला तक्रार प्राप्त झाली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महापालिकेतील वृक्ष अधिकारी रविकिरण पाटकरी व बागमाळी दिनेश माळी यांनी घटनास्थळी पाहणी केली.

या पाहणी वृक्षतोड झाल्याचे आढळले. तेथे आठ ते दहा फुटांचे झाडांचे खोड फक्त उभे असल्याचे दिसून आले. या वृक्षतोडीबाबत तेथील नागरिकांना विचारपूस केली असता १५ सप्टेंबरला उमेश पोलानकर यांनी ही झाडे तोडल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी याबाबत पोलानकर याला वृक्षतोडीबाबत परवानगी घेतली का, अशी विचारणा केली.

त्यांनी अशी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणी वृक्ष अधिकारी पाटकरी यांनी धुळे शहर पोलिसांत याबाबत तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांत उमेश पोलानकर याच्याविरुद्ध बुधवारी (ता. २५) गुन्हा दाखल करण्यात आला. महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीदेखील दोन घटनांमध्ये वृक्षांची कत्तल झाल्याचा प्रकार समोर आला. एका घटनेत महापालिकेच्या तुळशीरामनगर उद्यानात तब्बल ५२ झाडे बेकायदेशीररीत्या तोडली गेली. त्यानंतर एका शाळेच्या आवारातील झाडे तोडण्याचा प्रकार समोर आला होता. या दोन्ही प्रकरणांत संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. असे असताना आता ही तिसरी घटना समोर आली.