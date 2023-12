Dhule News: बांधकामाच्या कचऱ्यापासून बनवले सिमेंट मोर्टार; शिरपूरच्या प्राध्यापकास पेटंट मंजूर

Dhule News : जुन्या इमारती पाडल्यानंतर बांधकामातील टाकाऊ मातीच्या विटा, अन्य बांधकाम कचरा यांचा वापर करून सिमेंट मोर्टार (विटांच्या थरांदरम्यान वापरण्यात येणारी पेस्ट) तयार करण्याबाबत येथील आर.सी.पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागातील डॉ. हेमराज कुमावत व प्रा.जी.व्ही.तपकिरे यांनी सादर केलेल्या संशोधनाला मुंबई येथील पेटंट कार्यालयाने पेटंट मंजूर केले आहे. (cement mortar made from construction waste by professor of Shirpur dhule news)