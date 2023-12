Dhule Agriculture News : कांदा उत्पादक शेतकरी रडकुंडीला; मजुरी वाढल्याने शेतकऱ्याच्या खिशाला अधिक झळ

Dhule Agriculture News : यंदा पाऊस कमी झाल्याने परिणामी, विहिरींमध्ये पाणी पातळी कमी झाली आहे.

पिकांना पाणी पुरेल की नाही ही चिंता असतानाच शेत मजुरांची मजुरी वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत पुन्हा भर पडली आहे.(increase in wages of farm laborers has again added to worries of farmers dhule agriculture news)