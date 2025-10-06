Bacchu Kadu: "कर्जमाफी घेऊनच नागपूरहून परतणार!"; बच्चू कडू यांचा चाळीसगावात शेतकऱ्यांना विश्वास, २८ ऑक्टोबरला मोर्चा

चाळीसगाव: राज्यभर निसर्गाने थैमान घातले. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकरी राजा पूर्णतः मेटाकुटीस आला. आता आपले मायबाप सरकार आपल्याला मदत करीन, या आशेने शेतकरी राजा कर्जमाफीची वाट पाहत आहे. मात्र, सरकारला शेतकऱ्याची नाही, तर व्यापाऱ्यांची चिंता आहे. मी येत्या २८ ऑक्टोबरला नागपूर येथे जाऊन कर्जमाफी घेऊनच वापस येणार हा शब्द शेतकऱ्यांना देतो, असा विश्वास माजी आमदार व बच्चू कडू यांनी रविवारी (ता. ५) येथे व्यक्त केला..येथे झालेल्या शेतकरी जनआक्रोश सभेत ते बोलत होते. श्री. कडू म्हणाले, की शेतकऱ्याच्या दुःखावर, प्रश्नावर कोणताच आमदार, खासदार, मंत्री बोलत नाही. ते फक्त जातीच्या लढाया लावण्यात व्यस्त आहेत. शेतीबाबत शेतकरी रोजच रडत असतो. कधी कोरडा दुष्काळ, तर कधी ओला दुष्काळ, तर कधी वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान वनाधिकाऱ्यांनी वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे ४० हजार कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे शेतकरी कसा जगतो आणि मरतो त्यापेक्षा शेतकऱ्याने हक्कासाठी लढले पाहिजे. ही लढाई अर्थविषमतेची आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पेटून उठले पाहिजे. शेतकरी पेटून उठला, तर सरकार तालावर नाचेल..खासदार उन्मेष पाटील म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांसाठी ‘ना पक्ष, ना झेंडा फक्त शेतकरी अजेंडा’ या टॅगलाईन पाहून आम्ही सर्व बच्चू कडू यांना साथ देण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाहीत. सरकारने विम्याचे निकष बदलवून टाकले. त्यावर अधिवेशनात कुणीच बोलायला तयार नाही. शेतकरी रस्त्यावर आला तेव्हा पीकविम्याचे पैसे मिळाले, तसे कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला तरच विमा कवच मिळू शकते. शेतकऱ्यांनी आता जागे होणे गरजेचे आहे..सातारा येथील शेती तज्ज्ञ डॉ. अविनाश पोळ यांनी शेतीच्या प्रश्नावर मार्गदर्शन केले. राजेंद्र पाटील, प्रा. तुषार निकम, किसनराव जोर्वेकर, दिनेश पाटील, महेंद्र पाटील, शेतकरी संघटनेचे संदीप पाटील, श्री. निंबाळकर, जिल्हा दूध फेडरेशनचे संचालक प्रमोद पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. दिनेश बोरसे यांनी सूत्रसंचालन केले. सभेला शेतकऱ्यांची गर्दी झाली होती..शेतीच्या प्रश्नातच शेतकऱ्याची खरी श्रीमंतीशेतकऱ्याच्या काळ्या आईचे आजही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेतकरी पिकवतो चांगले आणि विकतो खराब भावाने. त्याच्या प्रश्नांना कोणीही उत्तर देत नाही. फक्त मतांसाठी त्याचा वापर केला जातो. त्याच्या प्रश्नांना जेव्हा योग्य उत्तर मिळेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला न्याय मिळाला, असे माजी आमदार बच्चू कडू म्हणाले. .Vijay Wadettiwar: ''काँग्रेसला मराठा समाजाने नाही तर...'', जरांगेंना उत्तर देताना वडेट्टीवारांचं मोठं विधान.पंतप्रधान मोदी कधी कुणासमोर झुकले नसतील. मात्र, पंजाबच्या शेतकऱ्यांसमोर ते पहिल्यांदाच झुकले. तेथील शेतकऱ्यांचा रोष त्यांनी पाहिला. तसा महाराष्ट्राचा शेतकरी का नाही पेटून उठत, असा प्रश्न त्यांनी शेतकऱ्यांना केला. कापूस पिकाला नाही, तर कपड्याला भाव देणारे हे सरकार आहे. सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत, मग शक्तिपीठ कसा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.