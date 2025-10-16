उत्तर महाराष्ट्र
Chimthane Accident : खलाणेत गौण खनिजाचा डंपर बसस्थानकात शिरला; दोन महिला जागीच ठार, दोघे गंभीर जखमी
Chimthane Dump Truck Crashes into Bus Station : बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या डंपरचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने डंपर बसस्थानकात शिरले. त्यामुळे एक महिला जागीच ठार झाली, तर एक ज्येष्ठ मजूर आणि दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या.
चिमठाणे: खलाणे (ता. शिंदखेडा) येथील पिक-अप शेडमध्ये एसटी बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या डंपरचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने डंपर बसस्थानकात शिरले. त्यामुळे एक महिला जागीच ठार झाली, तर एक ज्येष्ठ मजूर आणि दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या. ही घटना बुधवारी (ता. १५) सकाळी नऊ वाजून ४० मिनिटांनी घडली. डंपरचालकाविरोधात शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.