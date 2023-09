Dhule Crime News : जुन्या वादातून अंबोडेत हाणामारी; दोन गटांतील अकरा जणांवर गुन्हा

Dhule Crime News : मागील भांडणाची कुरापत काढून अंबोड (ता. धुळे) गावात झालेल्या हाणामारीप्रकरणी धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादीवरून अकरा जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला. (Clashes in Ambode from an old dispute dhule crime news)

ज्ञानेश्वर दिलीप रूपनर, दिलीप शंकर रुपनर, अजुंषा ज्ञानेश्वर रुपनर, भैय्या दगडू मदने, मिराबाई दिलीप रुपनर व चतुर शंकर रूपनर (सर्व रा. अंबोड ता. धुळे) यांनी बापू थोरात (वय ६३, रा. अंबोड) यांच्यासह त्यांच्या दोन पुतण्यांना हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली.

तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. १४ सप्टेंबरला दुपारी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली.

या प्रकरणी बापू थोरात यांच्या फिर्यादीवरून सहा संशयितांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी अजुंषा ज्ञानेश्वर रुपनर यांनी मयूर शिवाजी थोरात, चेतन बापू थोरात, काल्या शिवाजी थोरात, शिवाजी अण्णा थोरात व बापू अण्णा थोरात यांच्याविरूद्ध फिर्याद दिली.

पाच संशयितांनी संगनमत करून लोखंडी फाइटने ज्ञानेश्वर रुपनर यांच्यावर हल्ला चढविला व मारहाण केली, असे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यावरून पाच संशयितांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला.