Nandurbar News : आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवणाऱ्या तरुणाविरोधात गुन्हा

By

Nandurbar News : सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवून दोन धर्मात तेढ निर्माण होईल असे कृत्य केल्याप्रकरणी शहरातील एका तरुणाविरोधात नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

असे कृत्य करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी दिला आहे. (crime against youth who maintains an offensive status nandurbar crime news)

नंदुरबार शहरातील भोणे फाटा भागातील एका तरुणाने त्याच्या व्हॉट्सॲप या सोशल मीडियावर एक आक्षेपार्ह व सार्वजनिक शांतता भंग करणारे स्टेटस ठेवून ते प्रसारित केले होते, त्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

त्या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना माहिती देत संशयितावर गुन्हा दाखल केला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पोलिसांशी संपर्क साधावा : पाटील

नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर व त्यांच्या पथकाने भोणे फाटा भागातील आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवून प्रसारित करणाऱ्या तरुणास ताब्यात घेऊन त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, सार्वजनिक शांतता भंग करणारे व खोट्या बातम्या प्रसारित करणारे व्हिडिओ, किंवा पोस्ट प्रसारित करू नये. तसेच सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवून प्रसारित करण्याचे दिसून आल्यास तत्काळ नियंत्रण कक्ष किंवा नजीकच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा.