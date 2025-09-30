Dhule News : भर वर्दळीच्या रस्त्यावर निष्पाप बँक अधिकाऱ्याचा एसटीखाली चिरडून मृत्यू; देवपूरमध्ये संतापाची लाट

धुळे: शहरातील देवपूरमधील वर्दळीच्या जुन्या मुंबई- आग्रा रोडवर दुतर्फा वाढत्या अतिक्रमणांविषयी शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकारांमुळे कुणा निष्पापाचा बळी जाऊ नये म्हणून त्यांनी प्रामाणिकपणे अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्याचाही प्रयत्न केला. त्यास रस्त्यावर ठाण मांडून बसणाऱ्या भाजी, फळफळावळ, तसेच भेळ, आईस्क्रीम व्यावसायिक, विविध खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. .अखेर या वादग्रस्त आग्रा रोडवर एस- मार्टसमोर एका निष्पाप निवृत्त बँक अधिकाऱ्याचा सोमवारी (ता. २९) दुपारी एसटीखाली चिरडून मृत्यू झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाला जाग आली. नंतर संयुक्त पथकाने कठोरतेने मोहीम राबवित व्यावसायिकांचे साहित्य जप्त केले. आग्रा रोड अतिक्रमण मुक्त केला. यात जे काही राजकारण झाले ते यापुढे जनहिताच्यादृष्टीने होणार नाही, असे या घटनेनंतर बोलले जात आहे..देवपूरमधील नगावबारी चौफुलीपासून सुशी नाल्यापर्यंत दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारच्या विक्रेत्यांनी वर्दळीचा आग्रा रोडवर व्यापला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्यारित हा मार्ग आहे. अधिकाऱ्यांना असे वाढते अतिक्रमण दिसत असूनही आणि ते कुणा निष्पापाच्या जीवावरही बेतू शकते, असे जाणवत असूनही त्यांनी कधीही कठोरतेने अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. शहरात रोजगाराचा प्रश्न असला तरीही सर्वसामान्य वा निष्पापाच्या जीवावर बेतेल, असे अतिक्रमण करता कामा नये ही त्या- त्या विक्रेता, व्यावसायिकाचीही नैतिक जबाबदारी असते..बेडरपणे अतिक्रमणपरंतु, रस्त्यावर अधिकाधिक पुढे हातगाडी लावायची, ठाण मांडायचे किंवा वस्तूंची मांडणी करायची, असे प्रकार सर्रास दिसून येत असतात. सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महापालिकेचा कुठलाही अंकुश नसल्याने नगावबारी चौफुली ते सुशी नाल्यापर्यंत आग्रा रोडवर दुतर्फा बिनधास्त अतिक्रमण करा, अशी एक मानसिकता दिसू लागली आहे. .यात अशा अतिक्रमणधारकांच्या व्यवसायापुढे दुचाकी, तीनचाकी, प्रसंगी चारचाकी वाहन लावत वस्तू खरेदी करायच्या किंवा खाद्यपदार्थांवर ताव मारायचा आणि याव्दारे आग्रा रोडवर इतर वाहनधारक, पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करण्याचा प्रकारही बेडरपणे सुरू दिसतो. परिणामी, अतिक्रमणासह बेशिस्त वाहनधारकांमुळे अधिकाधिक आग्रा रोड व्यापला जात असल्याने आज ना उद्या अनुचीत घटना घडू शकते, अशी भिती अनेकांच्या मनाला स्पर्शून जात होती..आग्रा रोड साफ करातसे घडू नये असे वाटत असतानाच सोमवारी भर दुपारी जीपीटी स्टॉप ते हिम हॉटेल परिसरापर्यंत आग्रा रोड व्यापणारे भाजी व इतर व्यावसायिकांमुळे, त्यांच्याकडे येणाऱ्या बेशिस्त वाहनधारकांमुळे गर्दी झाली, वाहतुकीला अडसर निर्माण झाला आणि निष्पाप निवृत्त बँक अधिकारी जयवंत पाटील यांचा एसटीच्या मागील चाकाखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला. .या घटनेनंतर देवपूरमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि नगावबारी चौफुलीपासून सुशी नाल्यापर्यंत वाहतुकीसह पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणारे सर्व प्रकारचे अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. यात ज्या दुकानदारांनी त्यांच्या प्रदर्शनासाठी रस्ता व्यापला आहे, त्यांनाही कारवाईतून सोडू नये, त्यांच्यासह बेशिस्त वाहनधाकांना कठोर कारवाईतून शिस्त लावावी, अशी मागणी देवपूरमधून जोर धरत आहे..Tribal Rights Protest : आरक्षण बचावासाठी आदिवासी समाजाचा भव्य महामोर्चा; हजारो आदिवासी बांधवांची उपस्थिती.शंभरावर व्यावसायिक हटवलेअपघातानंतर संयुक्त शासकीय पथकाने देवपूरमधील आग्रा रोडवर अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम हाती घेतली आहे. यात नगावबारी चौफुलीपासून सुशी नाल्यापर्यंत सर्व प्रकारचे अतिक्रमधारक हटवावे, अशी मागणी असताना पथकाने सायंकाळपर्यंत सरासरी शंभर व्यावसायिकांना हटविल्याची माहिती मनपाने दिली. यानंतर पोलिस प्रशासनाच्या वाहतूक नियंत्रण शाखेने याच वादग्रस्त भागात बेशिस्त वाहनधारकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. विविध व्यावसायिक व विक्रेत्यांना नवरंग जलकुंभ व अन्य पर्यायी जागेत स्थलांतरीत करावे, अशी मागणीही देवपूरवासियांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.