Dhule News : भर वर्दळीच्या रस्त्यावर निष्पाप बँक अधिकाऱ्याचा एसटीखाली चिरडून मृत्यू; देवपूरमध्ये संतापाची लाट

Growing Encroachment on Agra Road Raises Safety Concerns : धुळ्यातील देवपूरमधील जुन्या मुंबई-आग्रा रोडवर वाढत्या अतिक्रमणामुळे झालेल्या अपघातात एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेच्या संयुक्त पथकाने कारवाई करत शंभरावर व्यावसायिकांचे साहित्य जप्त करून रस्ता अतिक्रमणमुक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: शहरातील देवपूरमधील वर्दळीच्या जुन्या मुंबई- आग्रा रोडवर दुतर्फा वाढत्या अतिक्रमणांविषयी शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकारांमुळे कुणा निष्पापाचा बळी जाऊ नये म्हणून त्यांनी प्रामाणिकपणे अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्याचाही प्रयत्न केला. त्यास रस्त्यावर ठाण मांडून बसणाऱ्या भाजी, फळफळावळ, तसेच भेळ, आईस्क्रीम व्यावसायिक, विविध खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता.

