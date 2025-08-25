उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : धुळ्यात बाईक चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश; १८ दुचाकी जप्त

Arrest of Skilled Bike Thieves in Dhule : धुळ्यात स्पोर्ट्स बाईक चोरी करून हैदोस माजविणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना निजमापूर पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून चोरीच्या १८ दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या.
Updated on

धुळे: स्पोर्ट्स बाईक चोरी करून हैदोस माजविणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना निजमापूर (ता. साक्री) पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून तब्बल नऊ लाख २० हजार रुपये किमतीच्या १८ दुचाकी हस्तगत केल्या. दरम्यान, दोघा संशयितांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

