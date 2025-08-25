Dhule Crime : धुळ्यात बाईक चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश; १८ दुचाकी जप्त

धुळे: स्पोर्ट्स बाईक चोरी करून हैदोस माजविणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना निजमापूर (ता. साक्री) पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून तब्बल नऊ लाख २० हजार रुपये किमतीच्या १८ दुचाकी हस्तगत केल्या. दरम्यान, दोघा संशयितांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..गुप्त माहितीच्या आधारे आमोदे-आगरपाडा (ता. साक्री) रस्त्यावर सापळा लावून निजामपूर पोलिसांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणी संशयित अनिल अभिमन भिल-पवार (रा. साळवे, ता. शिंदखेडा) व शांताराम मन्साराम मोरे (रा. वेहेरगाव, ता. साक्री) यांना अटक केली. चौकशीत त्यांनी साथीदार अजय कोळी, चोख्या उर्फ सावकार कोळी (दोघे रा. साळवे, ता. शिंदखेडा) व भुऱ्या पाटील (रा. लोणखेडे) यांच्या मदतीने धुळे, नंदूरबार जिल्हा व परिसरातील दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली. .Nashik Crime : रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफ सतर्क; काशी एक्स्प्रेसमधील ६० हजारांचा आयफोन चोरणाऱ्याला पकडले.त्यांनी विविध गुन्ह्यातील एकूण १८ दुचाकी पोलिसांना काढून दिल्या. दरम्यान, पोलिसांनी त्यांना अटक करुन न्यायालयासमोर हजर केले. न्यायालयाने दोघांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अप्पर पोलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी एस. आर. बांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मयूर भामरे यांच्या नेतृत्वात गुन्हे शोध पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.