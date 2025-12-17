Dhule Municipal Election : ‘विरोधकमुक्त धुळे’च्या दिशेने भाजप; इच्छुकांची जम्बो लिस्ट ठरतेय अडसर

धुळे: मोदी लाट असताना धुळे शहर मतदारसंघात त्या वेळी कमकुवत असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने प्रवेशकर्त्यांचा सपाटा लावला. ‘इनकमिंग’मुळे भाजपने मग पक्षाला ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला. दशकानंतर आता शहरात भाजप बलाढ्य पक्ष बनला असून, त्याची दोंडाईचाप्रमाणे ‘विरोधकमुक्त धुळे’ या दिशेने वाटचालीची मनीषा दिसते. .मात्र, या वाटचालीत मनपा निवडणुकीनिमित्त या पक्षाकडील इच्छुकांची संख्या ‘स्पीड ब्रेकर’ ठरते की काय, असा प्रश्न पडावा. त्यामुळे उमेदवारीत डावललेल्यांचे ‘आऊटगोईंग’ होऊ नये, ही खरी भाजपपुढे चिंता अन् त्यांना प्रचारात सक्रिय ठेवण्यासाठी काय क्लृप्ती योजावी या विवंचनेत नेतेमंडळी, प्रमुख पदाधिकारी दिसत आहेत..महापालिका निवडणुकीत १९ प्रभाग असून, ७४ जागा आहेत. भाजपने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले होते. त्यात त्यांची ‘जम्बो लिस्ट’ तयार झाली आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात सरासरी २५ ते ३० इच्छुक आहेत. भाजपकडे इच्छुक असणाऱ्यांची संख्या भाजपसाठीच तूर्त धोक्याची ठरण्याचे संकेत दिसत आहे. .नेत्यांच्या वैशिष्टपूर्ण खेळीतून बंडखोरी होईलच, असे नसले तरी उमेदवारी डावललेले इच्छुक भाजपसाठी सक्रिय होतीलच, अशीही शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी भाजपच्या नेत्यांना योग्य नियोजन लावावे लागणार आहे. उमेदवारी डावललेल्यांना प्रचार रिंगणात सक्रिय ठेवण्यासाठी वेगळी खेळी करावी लागणार आहे..भाजप तिकीट विजयाची हमीराजकीय पटलावर भाजपचे तिकीट म्हणजे विजयाची हमी, असे वातावरण तयार झालेले दिसते. त्यामुळे आयाराम असो की निष्ठावंत यांच्यात उमेदवारी मिळण्यासाठी चढाओढ दिसणे स्वाभाविक आहे. सध्या तरी बोटावर मोजण्या इतपत सर्वार्थाने बलाढ्य निष्ठावंत वगळले, तर इतर निष्ठावंत ‘‘गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करून केंद्रात, राज्यात सत्ता स्थापनेचे स्वप्न पूर्ण झाल्यावर बाहेरून येणाऱ्यांसाठी पायघड्या, मग आम्ही फक्त सतरंज्याच उचलायच्या का,’’ असा प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. यात आज ना उद्या उमेदवारी नक्की मिळेल, या आशेने काम करणाऱ्या भाजपमधील जुन्या इच्छुकांमध्ये सद्यःस्थितीत घालमेल सुरू दिसते..उमेदवारीवेळीच फूटपट्टीदुसरीकडे उमेदवारी मिळण्यासाठी इच्छुकांकडून जोरदार फिल्डींग लावली जात आहे. मी माझ्या प्रभागात काय- काय कामे केलीत, प्रभाव अन् निवडणुकीत कसा सरस ठरेल, पक्ष विजयी होईल, अशी गणिते नेतेमंडळींना पटवून देण्याची अहमिका इच्छुकांमध्ये दिसून येत आहे. उमेदवारीसाठी नेत्यांना साकडे घातले जात आहेत. संभाव्य बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी भाजपच्या नेतेमंडळींना आतापासूनच कसरत सुरू करावी लागणार असल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. .BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा.इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने बलाढ्य भाजपमध्ये माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची कसरत पहावयास मिळू शकते. नेत्यांनी वेळोवेळी शब्द दिला म्हणून पक्ष बळकटीकरणासाठी पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरलो. परंतु, उमेदवारीची वेळ आली तेव्हा सर्वार्थाने बलाढ्यपणाची, सर्व्हेची फूटपट्टी लावत निर्णय होईल, असे सांगितले जाते. या रंगतदार स्थितीत भाजपकडून कोणाला उमेदवारी मिळाली आणि कोणाला थांबावे लागले, हे मात्र ३० डिसेंबरला दुपारी स्पष्ट होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.