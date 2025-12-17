उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : ‘विरोधकमुक्त धुळे’च्या दिशेने भाजप; इच्छुकांची जम्बो लिस्ट ठरतेय अडसर

BJP’s Rise Towards ‘Opposition-Free Dhule’ : ‘इनकमिंग’मुळे भाजपने मग पक्षाला ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला. दशकानंतर आता शहरात भाजप बलाढ्य पक्ष बनला असून, त्याची दोंडाईचाप्रमाणे ‘विरोधकमुक्त धुळे’ या दिशेने वाटचालीची मनीषा दिसते.
धुळे: मोदी लाट असताना धुळे शहर मतदारसंघात त्या वेळी कमकुवत असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने प्रवेशकर्त्यांचा सपाटा लावला. ‘इनकमिंग’मुळे भाजपने मग पक्षाला ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला. दशकानंतर आता शहरात भाजप बलाढ्य पक्ष बनला असून, त्याची दोंडाईचाप्रमाणे ‘विरोधकमुक्त धुळे’ या दिशेने वाटचालीची मनीषा दिसते.

