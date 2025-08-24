Dhule News : 'आमचा देवा भाऊ राखी संकलन' उपक्रमात धुळे जिल्ह्याचा राज्यात गौरव

धुळे: भाजपतर्फे राज्यभरात रक्षाबंधन सणानिमित्त ‘आमचा देवा भाऊ राखी संकलन’ उपक्रम राबविण्यात आला. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपाख्य देवाभाऊ यांच्यासाठी तब्बल १ लाख ७१ हजार राख्यांचे संकलन आणि पत्रलेखनातून धुळे जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला. अशा मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस हेही खूश झाले. या यशाबद्दल मुंबईत दिमाखदार सोहळ्यात शनिवारी (ता. २३) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा तथा जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा धरती देवरे यांचा प्रमाणपत्रासह गौरव करण्यात आला. .‘आमचा देवा भाऊ राखी संकलन’ सप्ताहात ग्रामीण भागातून शुभेच्छा पत्र व राखी संकलन झाले. ते आमचा देवाभाऊ यांना पाठविण्यात आले. या अनोख्या उपक्रमात धुळे जिल्ह्यातर्फे पत्रलेखन आणि संकलनातून तब्बल १ लाख ७१ हजार राख्यांची भेट देण्यात आली. राज्यातील या उपक्रमात भाजपच्या धुळे जिल्हा शाखेने प्रथम क्रमांक पटकाविला..मुंबईत गौरवया पार्श्वभूमीवर मुंबईत शनिवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते "धुळे जिल्हा राखी संकलन- प्रथम क्रमांक" याबद्दल भाजप महिला मोर्चाच्या येथील जिल्हाध्यक्ष धरती देवरे यांचा प्रमाणपत्राव्दारे सन्मान झाला. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ व अन्य मंत्रीगण उपस्थित होते. या यशात जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, जिल्हाध्यक्ष बापू खलाणे, माजी मंत्री तथा आमदार अमरीशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा, आमदार राम भदाणे, ज्येष्ठ नेते व मार्गदर्शक सुभाष देवरे, माजी आमदार कुणाल पाटील व अन्य पदाधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले. उपस्थित मान्यवरांनी जिल्हा ग्रामीण कार्यकारिणी, महिला मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकारिणी, सर्व सेलचे प्रदेशाध्यक्षांनी अभिनंदन केले..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतील हजारो महिलांचा हप्ता जूनपासून थांबला; लाडक्या बहिणी ’ संभ्रमात.प्रदेश भाजपतर्फे झालेला गौरव व सन्मान स्वीकारून पुन्हा एकदा उमेदीने काम करण्याचे बळ मिळाले आहे. जिल्हा भाजपला सर्वांच्या सहकार्याने, योगदानामुळेच राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाल्याने आभार मानते.-धरती निखिल देवरे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप महिला मोर्चा, धुळेभाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष धरती देवरे व कार्यकारणीच्या उल्लेखनीय कार्याची पक्षाने दखल घेतली. त्यामुळे जिल्हा भाजपच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. सर्वच कार्यकारिणीचे अभिनंदन.-बापू खलाणे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष, भाजप, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.