उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Board Exams : धुळ्यात 'परीक्षा पे चर्चा' रंगली! कॉपीमुक्त अभियानासाठी प्रशासन सज्ज, गैरप्रकार करणाऱ्यांना इशारा

District Administration Boosts Student Confidence Ahead of Board Exams : धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून तणावमुक्त परीक्षेचे महत्त्व स्पष्ट केले.
Board Exams

Board Exams

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: दहावी आणि बारावीचे वर्ष हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या परीक्षेचा कोणताही अतिरिक्त ताण न घेता विद्यार्थ्यांनी अत्यंत उत्साही आणि तणावमुक्त वातावरणात परीक्षेला सामोरे जावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी केले.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
exam
education
student
cctv
SSC Exam
HSC exam results
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.