Dhule Board Exams : धुळ्यात 'परीक्षा पे चर्चा' रंगली! कॉपीमुक्त अभियानासाठी प्रशासन सज्ज, गैरप्रकार करणाऱ्यांना इशारा

धुळे: दहावी आणि बारावीचे वर्ष हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या परीक्षेचा कोणताही अतिरिक्त ताण न घेता विद्यार्थ्यांनी अत्यंत उत्साही आणि तणावमुक्त वातावरणात परीक्षेला सामोरे जावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात झालेल्या 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आगामी दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी या विशेष संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मनीष पवार, विस्ताराधिकारी वासंती पवार आदी उपस्थित होते..'कॉपीमुक्त'साठी प्रशासन सज्जजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख यांनी प्रशासकीय नियोजनाची माहिती दिली. जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही यंत्रणेची करडी नजर असणार आहे. जिल्ह्यात ''कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान'' प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही गैरप्रकाराला बळी न पडता आपल्या कष्टावर विश्वास ठेवावा. कॉपी सारख्या प्रकारांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला..या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध शंकांचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत निरसन केले. या संवादामुळे विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर परीक्षेबाबतचा आत्मविश्वास दिसून आला..Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.सरावावर भर द्याविद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी विसपुते म्हणाल्या, की अभ्यास करताना प्रश्नांच्या स्वरूपाचा सराव करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष परीक्षेत जे प्रश्न सोपे वाटतात ते प्रथम सोडवावेत जेणेकरून आत्मविश्वास वाढतो. परीक्षा काळात आरोग्याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे असून विद्यार्थ्यांनी सकस आहार घ्यावा. मनात कोणतीही शंका किंवा भीती असल्यास पालकांशी मनमोकळा संवाद साधावा. तसेच पालकांनीही आपल्या पाल्याच्या क्षमतेनुसार त्याच्याकडून अभ्यासाची अपेक्षा ठेवावी आणि त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, असेही जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी यावेळी सांगितले..