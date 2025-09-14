उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे बोगस डॉक्टरांवर कारवाईचे आदेश

Cardiac Cath Lab Inaugurated in Dhule District Hospital : आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे केले.
धुळे: जिल्हावासीयांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे केले. त्यांच्या हस्ते साक्री रोडवरील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शनिवारी (ता. १३) दुपारनंतर कार्डियाक कॅथ लॅबचे लोकार्पण झाले.

