उत्तर महाराष्ट्र

CM Fund for Dhule : धुळ्याच्या विकासासाठी खासदार शोभा बच्छाव ॲक्शन मोडवर; मुख्यमंत्र्यांकडे मागितला ५०० कोटींचा निधी

Funding Requirement for Akkalapada Dam and Irrigation Projects : धुळ्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अक्कलपाडा धरण, कॅन्सर केअर सेंटर, डीएमआयसी आणि कांद्याच्या एमएसपीसह जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले
Shobha Bachhav

Shobha Bachhav Dhule

सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य, उद्योग, पर्यटन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष वेधत जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीवजा मागणी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

Devendra Fadnavis
Dhule
maharashtra
dam
Development
Infrastructure
uttar maharashtra
Tourism

