CM Fund for Dhule : धुळ्याच्या विकासासाठी खासदार शोभा बच्छाव ॲक्शन मोडवर; मुख्यमंत्र्यांकडे मागितला ५०० कोटींचा निधी

धुळे: जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य, उद्योग, पर्यटन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष वेधत जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीवजा मागणी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली..एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस शनिवारी (ता. २७) धुळे दौऱ्यावर होते. या कार्यक्रमात खासदार डॉ. श्रीमती बच्छाव यांनी त्यांची भेट घेत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध मागण्या त्यांच्याकडे मांडल्या. धुळे जिल्ह्याच्या जलसिंचन आणि पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्रोत असलेले अक्कलपाडा धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी सुमारे दोनशे हेक्टर जमीन अधिग्रहण करण्याची गरज असून यासाठी ५०० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. .सद्यस्थितीत हे धरण केवळ ६५ टक्के क्षमतेने भरत असून, उर्वरित पाणी वाया जाते. हे धरण १०० टक्के क्षमतेने भरल्यास धुळे शहरासह शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठीही मोठा फायदा होणार आहे. त्यांनी हा निधी मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती खासदार श्रीमती बच्छाव यांनी केली. तसेच, धुळे शहरातील श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कॅन्सर केअर सेंटर उभारण्यासाठी डीपीआर तयार करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही त्यांनी केली..इतर काही मागण्याधुळे विमानतळावर प्रवासी उड्डाणांसाठी 'उडाण' योजनेत समावेश करावा, साल्हेर किल्ला आणि मांगीतुंगीचा पर्यटन विकास करावा, कौळाणे (ता. मालेगाव) गावात महाराजा सयाजीराव गायकवाड स्मारक उभारावे आदी मागण्या खासदार डॉ. श्रीमती बच्छाव यानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे मांडल्या..कांद्याला चार हजार भाव द्याधुळे व नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याला चार हजार रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी द्यावी, हवामान बदलामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी खासदार डॉ. बच्छाव यांनी केली..Jalaj sharma : नाशिकला रेड अलर्ट; जिल्हा प्रशासन 'अलर्ट मोडवर', जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची 'सकाळ'ला माहिती.जलवाहिनीसाठी २२५ कोटी द्याधुळेकरांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी तापी पाणीपुरवठा योजनेच्या ४० वर्षापूर्वीच्या जीर्ण पाईपलाईन काढून नवीन पाइपलाइनसाठी २२५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवावा, अशी मागणीही खासदार डॉ. बच्छाव यांनी केली. तसेच दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला चालना मिळणार असून, सुमारे ३०० ते ३५० उद्योग उभे राहतील. हा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वय साधावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.