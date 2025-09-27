Devendra Fadnavis : देवाभाऊ पावतील का? मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून धुळे जिल्ह्याला रोजगारनिर्मितीचे 'दान' मिळण्याची अपेक्षा

धुळे: जिल्ह्यात गेल्या वर्षी वेळोवेळी झालेल्या दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे चित्र चितारले आहे. ते गेल्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यावर शनिवारी (ता. २७) पहिल्यांदा धुळ्यासह खानदेशच्या दौऱ्यावर येत आहेत. .साहजिकच त्यांच्याकडून जिल्हा विकासाबाबत अपेक्षांचा पाऊस पडल्याशिवाय राहणार नाही. यात शनिवारच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस उपाख्य देवाभाऊ... विकासाबाबत उपेक्षित धुळे जिल्ह्याला पावतील का..? रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासह शाश्वत विकासासंबंधी दान ते पदरात टाकतील का..? याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून असेल..मुख्यमंत्री फडणवीस गेल्या वर्षी १४ मे, ९ व ११ सप्टेंबरला दौऱ्यावर होते. त्या- त्या वेळी धुळे जिल्ह्याचे विकासात्मकदृष्ट्या नेमके भविष्य त्यांनी उध्दृत केले होते. त्यामुळे धुळेकरांच्या रोजगारासह सर्वांगिण विकासाबाबत अपेक्षा उंचावल्या. गेल्या वर्षी निवडणूक आणि त्यातून मुख्यंमत्रीपदी विराजमान झाल्यावर फडणवीस शनिवारी पहिल्यांदा जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. .त्यांची लोकनेते, माजी मंत्री स्व. रोहिदास पाटील यांच्या प्रथम स्मृतीदिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थिती लाभेल. माजी मंत्री पाटील यांनीही जिल्हा विकासात भरीव योगदान दिले. त्यांचेही अनुशेष भरण्यासह खानदेश विकासाचे स्वप्न होते. त्यासह अपेक्षांची पूर्ती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करावी आणि स्वप्न पूर्तीसाठी बळ द्यावे, अशी माफक अपेक्षा जिल्हावासियांकडून असेल..चितारले धुळ्याचे भविष्यवेळोवेळी दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मनमाड- इंदूर- रेल्वे मार्गास मंजुरी आणि त्यातील पहिला टप्पा नरडाणा- बोरविहीर मार्ग, पांझरा व तापी नदीवरील प्रकल्पांसह सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे मुबलक पाणी, राज्यात सहा राष्ट्रीय महामार्गाचा जिल्हा, पांढरे सोने अर्थात कापसाचा बेल्ट, शिवाय पूर्वीपासूनची रेल्वे सुविधा- विमानतळ- चौफेर चौपदरीकरण, अशी ओळख अन् आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे धुळ्याचे चित्र पालटणार आहे. यात ‘इंडस्ट्री मॅग्नेट’मधील मुंबई, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरनंतर त्यात आता धुळे जिल्ह्याची भर पडेल, असे स्पष्ट करत ‘नेक्स्ट इंडस्ट्री डेस्टीनेशन- नरडाणा’ असेल, असेही भाकित केले होते. .धुळे- नरडाणा एमआयडीसी क्षेत्रात लॉजेस्टिक हब होण्यासाठी व्यवहार्यता तपासून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कार्यवाहीस गती द्यावी, असा आदेशही त्यांनी १७ जुलै २०२५ ला मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत दिला होता. यातून मुख्यमंत्र्यांचा धुळे जिल्ह्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन पाहिला तर त्यांनी माजी मंत्री तथा आमदार अमरिभाई पटेल, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, विद्यमान पणन व राजशिष्टाचारमंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार रावल आणि आमदार काशिराम पावरा, आमदार अनुप अग्रवाल, आमदार राम भदाणे, आमदार मंजुळा गावित, माजी आमदार कुणाल पाटील यांच्या जिल्हा विकासाबाबत प्रयत्नांना बळ द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होताना दिसते..Raju Shetty : ओला दुष्काळ जाहीर करा; राजू शेट्टींनी केली कर्जमाफी, शुल्कमाफीची मागणी.रोजगारक्षम विकास प्रकल्प : अपेक्षापांझरा बारमाही प्रकल्पाला चालना द्यावीनार- पार प्रकल्पाला गती देण्याची गरजटेक्स्टाईल्स पार्कचा प्रश्न मार्गी लागावापांझराकान साखर कारखाना सुरू करावासहकारी सूतगिरण्यांना बूस्टर डोस द्यावाधुळे कृषी विद्यापीठाचा प्रश्न मार्गी लावावाधुळे एमआयडीसीचे विस्तारीकरण व्हावेरावेर एमआयडीसीसाठी लवकर जागा द्यावीनरडाणा एमआयडीसीला पायाभूत सुविधा द्यावीएमआयडीसींसाठी विजेचे बळकटीकरण करावेआठ हजार कोटी गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरू व्हावेगोंदूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणावर भर द्यावाशेतमालासाठी कार्गो विमानसेवा तत्काळ सुरू करावीउपसा सिंचन प्रकल्पांचा लाभ लवकर पदरात पाडावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.