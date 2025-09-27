उत्तर महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : देवाभाऊ पावतील का? मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून धुळे जिल्ह्याला रोजगारनिर्मितीचे 'दान' मिळण्याची अपेक्षा

CM Devendra Fadnavis’ First Visit to Dhule After Elections : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असताना, जिल्हावासीयांनी मनमाड-इंदूर रेल्वे, सुलवाडे उपसा सिंचन, टेक्स्टाईल्स पार्क यांसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांना चालना देत रोजगारनिर्मितीचे दान पदरात टाकण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: जिल्ह्यात गेल्या वर्षी वेळोवेळी झालेल्या दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे चित्र चितारले आहे. ते गेल्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यावर शनिवारी (ता. २७) पहिल्यांदा धुळ्यासह खानदेशच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

