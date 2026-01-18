उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : रडगाणे थांबवा, विकासाच्या एक्सप्रेस-वेवर स्वार व्हा! धुळे जिल्हा बनतोय देशाचे 'नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब'

Why Dhule Needs Positive Rebranding : नरडाणा एमआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे आणि औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे धुळे जिल्ह्याची विकासात्मक ओळख वेगाने बदलत आहे.
Dhule

Dhule

sakal 

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे जिल्ह्याकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन आता बदलायला हवा. मुबलक पाणी, सहा राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे, विमानतळांसह रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आणि ‘धुळे- नरडाणा’सारखे उद्याचे जागतिक औद्योगिक केंद्र ही जिल्ह्याची नवी ओळख बनू पाहत आहे.

