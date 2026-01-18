Dhule News : रडगाणे थांबवा, विकासाच्या एक्सप्रेस-वेवर स्वार व्हा! धुळे जिल्हा बनतोय देशाचे 'नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब'

धुळे जिल्ह्याकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन आता बदलायला हवा. मुबलक पाणी, सहा राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे, विमानतळांसह रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आणि ‘धुळे- नरडाणा’सारखे उद्याचे जागतिक औद्योगिक केंद्र ही जिल्ह्याची नवी ओळख बनू पाहत आहे. .गरज आहे ती केवळ आत्मविश्वासाने या बलस्थानांचे ‘रीब्रॅन्डिंग’ करण्याची! यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळे हे महाराष्ट्राचे केवळ प्रवेशद्वार नाही, तर ते विकासाचे मुख्य द्वार बनू शकते, असा दृढविश्वास दर्शविला आहे. त्यामुळे मागासलेपणाचे रडगाणे थांबवून, विकासाच्या या ‘एक्स्प्रेस-वे’वर स्वार होण्याची जिद्द आपल्याला दाखवावी लागेल..धुळे जिल्हा वेगळ्या प्रगतीपथावर न्यायचा असेल तर ‘इमेज’ उंचावण्यासाठी ‘रिब्रँडींग’चे सकारात्मक भूमिकेतून, लोकसहभागातून ठोस प्रयत्न व्हावे लागतील. धुळे किती वाईट, वंचित, मागास असे कायमचे रडगाणे थांबवावे लागेल. अशी मांडणी करण्याऐवजी जिल्ह्याची विकासात्मक बलस्थाने कुठली, आपली ताकद काय हे मांडण्याची गरज आहे. तसे झाले तर सकारात्मक आत्मविश्वास तयार होईल, अशी भूमिका पालकमंत्री जयकुमार रावल हे बैठका, कार्यक्रमांमधून मांडत आहेत. या आवाहनाला धुळेकरांच्या प्रतिसादाची नितांत गरज आहे..धुळे जिल्हा कसा मोठा होईल?कोणताही जिल्हा केवळ सरकारी योजनांनी मोठा होत नसतो, तर तो नागरिकांची महत्त्वाकांक्षा आणि सकारात्मक प्रतिमेने मोठा होतो. त्यामुळे ‘धुळे मागास, वंचित’ हा जुना शिक्का आता पुसून टाकण्याची वेळ आली आहे. उलट, भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या मध्यवर्ती असलेला हा जिल्हा आता भारताचे ‘नेक्स्ट लॉजिस्टिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल हब’ म्हणून झेप घेण्यास सज्ज झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नरडाणा औद्योगिक वसाहतीचा उल्लेख ‘देशाचे पुढील औद्योगिक केंद्र’ (नेक्स्ट इंडस्ट्री डेस्टीनेशन) असा केला आहे. ही केवळ घोषणा नसून धुळ्याच्या बदलत्या नशिबाची नांदी आहे..उत्तर- दक्षिण भारताची धुळ्यात भेटएमआयडीसीमुळे नरडाणा आज जागतिक कंपन्यांच्या रडारवर आले आहे. अडीच हजार कोटींच्या सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे येथील शेतीचा कायापालट होत असतानाच, एमआयडीसीच्या विस्तारातून उद्योगांचे चक्र गतिमान होत आहे. बोरविहीर ते नरडाणा या ५१ किमीच्या रेल्वेमार्गाचे काम पूर्णत्वास आल्यावर उत्तर आणि दक्षिण भारत खऱ्या अर्थाने धुळ्याच्या भूमीत एकमेकांना भेटतील.-.आर्थिक चेहरामोहराही बदलतोयअल्ट्राटेक, वंडर सिमेंट, जिंदाल पॉवर, ओरीएन्ट, फिनिक्स यांसारख्या बऱ्याच दिग्गज कंपन्यांनी येथे पाय रोवले आहेत. धुळे आणि नरडाणा एमआयडीसी मिळून सुमारे २० हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल आणि हजारो हातांना मिळणारा रोजगार यामुळे या भागातील आर्थिक चेहरामोहरा बदलत आहे. मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडून नरडाण्यात नाशिक- धुळे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ (डिफेन्स कॉरिडॉर) साकारण्यासाठी होणारे प्रयत्न जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारे ठरतील. जर हा प्रकल्प मार्गी लागला, तर धुळे थेट देशाच्या संरक्षण सज्जतेचा भाग बनेल. यासह दोंडाईचाचे ‘फूड पार्क’, धुळ्यात आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क झाल्यास स्थानिक तरुणांना शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही..पॉझिटिव्ह थिंक : यशाची गुरुकिल्लीविकास केवळ काँक्रीटच्या रस्त्यांनी येत नाही, तर तो ‘आम्ही प्रगत आहोत’ या भावनेतून येतो. धुळ्याच्या विकासासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधी एकत्र आले तर ती स्वागतार्ह बाब ठरेल. मात्र, यात ‘लोकसहभाग’ सर्वांत महत्त्वाचा आहे. उद्योजकांना पोषक वातावरण देणे, आपल्याकडील सुविधांचा जगभर प्रचार करणे आणि जिल्ह्याची प्रतिमा ‘गुंतवणूक स्नेही’ (इन्व्हेस्टर फ्रेंडली) बनवणे हे प्रत्येक धुळेकर नागरिकाचे कर्तव्य आहे. यात नरडाणा चकाकतेय, आता संपूर्ण जिल्ह्याला ‘ब्रँड’ बनवण्याची हीच ती वेळ आहे!.Election Guidelines : फुलंब्रीत निवडणूक खर्चावर कडक नियंत्रण: दररोज खर्च सादर करण्याचे आदेश!.धुळे जिल्ह्याची बलस्थाने : जी ठरतील विकासाचा कणामुबलक पाणी : तापी, पांझरा, बुराई नदीवरील प्रकल्प, दोन उपसा सिंचन योजनेमुळे चिंता नाहीकनेक्टिव्हिटीचा ‘सिक्सर’ : दळणवळणात सहा राष्ट्रीय महामार्ग ही जिल्ह्याची सर्वांत मोठी ताकदऊर्जा- वस्त्रोद्योग : साक्रीचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, शिरपूरचे टेक्स्टाईल पार्क हे प्रगतीचे मजबूत खांबहवाई, रेल्वे सेवा : गोंदूर, शिरपूरचे विमानतळ, मनमाड- धुळे- इंदूर रेल्वे प्रकल्पामुळे लाभजागेची उपलब्धता : ‘लॉजिस्टिक पार्क’ आणि ‘ड्राय पोर्ट’साठी ठरतेय धुळे ही सर्वोत्तम जागाकुशल मनुष्यबळ : जिल्ह्याला शैक्षणिक वारसाही असून तांत्रिक शिक्षणाची मोठी सोय उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.