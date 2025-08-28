Dhule News : धुळ्यात 'डीजे'वर बंदीची मागणी; 'आयएमए'ने दिले पोलिसांना निवेदन

धुळे: शासकीय यंत्रणेचा अंकुश नसल्याने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे धुळे शहरासह जिल्ह्यात सर्रास उल्लंघन होताना दिसते. त्यामुळे धुळेकरांच्या मनातील तीव्र भावनांचा वेध घेत ‘आयएमए’ या वैद्यकीय संघटनेने दणदणाट करणाऱ्या ‘डीजे’वर कठोर कारवाई करावी, दोषींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी पोलिस प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. कर्णकर्कश ‘डीजे’बाबत ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन करत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, अशी हमी दिल्याची माहिती ‘आयएमए’ने दिली..‘आयएमए’चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर, डॉ. मनिष जाखेटे, डॉ. चारूहास जगताप, डॉ. नारायण गलाणी, डॉ. संजय शिंदे, डॉ. रवींद्र पाटकरी, डॉ. योगेश ठाकरे, डॉ. विवेक जाधव, डॉ. स्वप्निल पाटील, डॉ. अभिनय दरवडे यांनी पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘डीजे’च्या कर्णकर्कश आवाजाचा मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतो..त्यामुळे कायमस्वरूपी बहिरेपण, लेझर प्रकाश किरणांमुळे कायमस्वरूपी आंधळेपण, मेंदू व हृदयावर होणारे आघात व मृत्यू, गर्भवती स्त्रिया व बाल, वृद्ध, रुग्ण व्यक्तींवर घातक दुष्परिणाम होतात. ते लक्षात घेता सामाजिक, धार्मिक भावना व सलोखा जोपासत जिल्हा पोलिस प्रशासनाने यासंदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्वरित ठोस कायदेशीर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे..‘डीजे’च्या दणदणाटामुळे होणारे दुष्परिणाम८५ ते १२० डेसिबल्सवर आवाज गेल्यास कर्णेंद्रियावर परिणामाची शक्यतासतत ८५ डीबीपेक्षा जास्त आवाज गेल्यास श्रवणशक्ती कमी होऊ शकतेकानात सतत गुणगुणल्याची किंवा सतत काहीतरी वाजल्याची जाणीव होते१०० डीबीपेक्षा अधिक आवाज १५ मिनिटात कर्णपटल, श्रवणपेशींची हानी करू शकतोमेंदूत ताण हार्मोन्स वाढतात, त्यामुळे चिडचिड, झोप न लागणे, एकाग्रतेत अडथळा येतोलहान मुलांमध्ये बौद्धिक विकास व शैक्षणिक कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम संभवतोहृदय व आरोग्य परिणामात सतत आवाजामुळे रक्तदाब, हृदयाच्या ठोक्यांचा वेग वाढतोलांब पल्ल्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, वृद्धांमध्ये उच्च रक्तदाब, तीव्र डोकेदुखी होतेगर्भवतींच्या भ्रूण विकासावर परिणाम शक्य, रुग्णालयात रुग्णांना त्रास, बरे होण्यास विलंबपरीक्षा काळात विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात, एकाग्रतेत अडथळे, गर्दीत मारामारी, भांडणे शक्यकर्णकर्कश आवाजामुळे वाहनचालकाचे लक्ष विचलित होते, अपघातांचा धोका वाढू शकतो.पोलिस प्रशासन व गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारीसर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘डीजे’वर बंदीध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार रात्री १० नंतर ‘डीजे’ बंद ठेवणेपरवानगीशिवाय ‘डीजे’ लावल्यास त्वरित जप्ती/ दंड/ गुन्ह्याची कारवाईरुग्णालय, शाळा, धार्मिक स्थळे अशा संवेदनशील स्थळी कडक नियम१०० मीटर परिसरात आवाज बंदीची तरतूद कडकपणे अमलात आणणेनागरिकांना तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन सक्रिय ठेवण्याचीही सूचनागणेश मंडळांनी ध्वनी प्रदूषणविरोधी शपथ घेऊन त्याची इतरांनाही प्रेरणा द्यावीरुग्णालय व शाळांच्या जवळच्या मंडळांनी विशेष काळजी घेऊन शांतता राखावीमंडळांनी सामाजिक उपक्रम, स्वच्छता, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर भर द्यावाढोल- ताशा पथक, पारंपरिक वाद्ये, शास्त्रीय, निमशास्त्रीय, लोक संगीतास प्रोत्साहन द्यावे.थिल्लरपणा, ओंगळवाणा डान्स टाळावाआबालवृद्धांचे आराध्य दैवत श्री गणरायाचे आगमन यंदाही जंगी होत आहे. सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या गणेशोत्सवाचा मूळ हेतू सामाजिक प्रतिष्ठा जपणे, जनजागृती आणि लोकभावना सुदृढ बनवण्याचा आहे. तो अलीकडे कुठेतरी मागे पडताना दिसतो आहे. तेव्हा सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे की आपण या उत्सवाचे पावित्र्य आणि मूळ हेतू जपायला पाहिजे. थिल्लरपणा, अश्लिल गाण्यावरचे ओंगळवाणे डान्स आणि कर्णकर्कश ‘डीजे’वरचा धांगडधिंगा टाळायला हवा. ‘डीजे’चे दुष्परिणाम काय ते सर्वांनी जाणून घेतले पाहिजे, अशी जाणीव ‘आयएमए’ने निवेदनातून करून दिली आहे. त्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासन आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची ही नैतिक जबाबदारी आहे की त्यांनीही या स्थितीकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे नमूद आहे..E20 पेट्रोल चुकूनही वापरू नका! 'या' कार कंपनीने ग्राहकांना दिला सल्ला, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण.धुळ्यात शुक्रवारी ‘ॲन्टी डीजे पीस रॅली’धुळे शहराच्या हितासाठी विविध संघटना, सेवाभावी संस्था, संवेदनशील नागरिकांकडून शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी नऊला ‘ॲन्टी डीजे पीस रॅली’ काढण्यात येणार आहे. आग्रा रोडवरील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकापासून पाचकंदीलमार्गे महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत ही रॅली निघेल. यात ‘डीजे’बाबत आदेश, शासकीय तरतुदी, शरीरावर होणारे परिणाम यासह विविध मुद्यांबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. ‘आयएमए’सह ज्येष्ठ नागरिक संघ, सेवाभावी संस्था, विद्यार्थी यासह विविध घटकांचा सहभाग असेल. या रॅलीत नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. शांततापूर्ण मार्गाने डीजेच्या संगीत प्रणालीच्या आवाजाला किंवा संगीताला विरोध करणारी ही मूक रॅली असेल, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.