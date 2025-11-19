Jaykumar Rawal : तोंडाला फेस आणणारी घोडदौड; दोंडाईचा निवडणुकीत नगराध्यक्षपद व ७ जागा बिनविरोध, मंत्री जयकुमार रावल यांचा वरचष्मा

धुळे: बिहारच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय आणि या पक्षाची केंद्रापासून राज्यात महायुतीद्वारे सत्तास्थापनेनंतरची घोडदौड विरोधकांच्या तोंडाला फेस आणणारी दिसत आहे. ते दोंडाईचा व इतर पालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीतून दिसून येते. .यासह आगामी इतर निवडणुकीपूर्वी अधिकतर भाजपमध्ये होणारे प्रवेश आणि एकूणच राजकीय वातावरण पाहता वैचारिकतेचे नव्हे, तर आता सत्तेचे गारूड घोंघावत असल्याचे अधोरेखीत होते. त्यात कॅबिनेट मंत्रिपद लाभलेल्या दोंडाईचातील या हायप्रोफाइल निवडणुकीत नगराध्यक्षपद आणि सात जागा बिनविरोध झाल्याने राजशिष्टाचार तथा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचा वरचष्मा स्पष्ट झाला आहे..मुत्सद्दी पालकमंत्री रावल यांनी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वीच त्यांचा कृती आराखडा तयार केला. यात शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघातील दोंडाईचा आणि शिंदखेडा पालिकेच्या निवडणुकीची रणनीती तयार केली. सोशल इंजिनिअरिंगच्या उपयोगातून विरोधकांना कशा पद्धतीने नामोहरण करता येऊ शकेल, या दृष्टीकोनातून पावले टाकण्यास सुरूवात केली. त्याचे फलित `होम पिच` असलेल्या दोंडाईचाच्या या निवडणुकीतील नगराध्यक्षपद आणि सात जागा बिनविरोध होऊ शकल्या आहेत..विरोधकांची दमछाकदोंडाईचा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मंत्री रावल यांच्या नेतृत्वात भाजपने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तसेच महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, तसेच समाजवादी पक्ष, एमआयएम पक्षाला उमेदवारांची शोधाशोध सुरू करावी लागली. .यात विरोधकांनी १३ प्रभागातील सर्व २६ जागांवर उमेदवार देऊ, असे सांगत भाजपला आव्हान देण्याची तयारी दर्शविली. प्रत्यक्षात तसे घडलेच नाही. भाजपवगळता इतर कुठल्याही पक्षाचे स्थानिक नेते किंवा पदाधिकाऱ्यांना सर्व २६ जागांवर उमेदवार देता आले नाहीत. यातच मंत्री रावल यांच्या सत्तासंघर्षातील विजयाचे बीज रोवले गेल्याचे मानले गेले..१९ उमेदवारांसाठी लढतदोंडाईचात १३ प्रभागातील २६ जागांसाठी एकूण ११९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. पैकी ६१ अर्ज अवैध ठरले. यात नगराध्यक्षपद आणि २६ पैकी सात जागा बिनविरोध झाल्याने आता उर्वरित १९ जागांसाठी लढत होईल. यातही माघारीच्या प्रक्रियेपूर्वी अपक्षांसह काहींनी माघार घेतली तर भाजपसाठी ही निवडणूक ‘वन- वे’ असल्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मंत्री रावल यांचे पारंपरिक कट्टर ज्येष्ठ विरोधक माजी मंत्री डॉ. हेमंत देशमुख व गटानेच भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने इतर विरोधकांचा आता कितीसा प्रभाव दिसू शकेल हा प्रश्न अनेकांकडून चर्चेत येतो. (क्रमशः).Nashik Politics : पंचवटी प्रभाग दोनमध्ये 'आडगाव'चा गड राखणार कोण? भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत चुरशीची लढत अटळ.मंत्री रावल यांचे ‘प्रोफाइल स्ट्राँग’पालकमंत्री रावल यांनी उमेदवारी अर्ज छाननीच्या प्रक्रियेवेळी आणि माघारीच्या प्रक्रियेपूर्वीच जो करिष्मा घडवून आणला तो त्यांचे राज्यातील पक्षीय ‘प्रोफाईल स्ट्राँग’ करण्याचा ठरणार आहे. राज्यात भाजपची पहिली महिला नगराध्यक्ष, तसेच सात सदस्य बिनविरोध निवडून आणल्याने या यशाचा उपयोग त्यांना आगामी काळात वजनदार मंत्रीपद मिळण्यास पुरक ठरू शकतो, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले. या निकालामुळे त्यांची भाजपसह राजकारणातील प्रतिष्ठाही उंचावणार असल्याचे मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.