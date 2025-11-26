Dhule Election : धुळे निवडणुकीत 'तिसरा डोळा' सक्रिय; कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सायबर पोलिस पथकाकडून सोशल मीडिया पेट्रोलिंग

धुळे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. यासाठी नियमित पोलिस दलाबरोबरच सायबर पोलिस ठाण्याची विशेष पथके ‘तिसरा डोळा’ म्हणून कार्यरत झाली आहेत. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सायबर पेट्रोलिंग सुरू असून, संभाव्य गुन्हे आणि अफवा वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..निवडणुकीत सोशल मीडियाची निर्णायक भूमिका लक्षात घेता सायबर पोलिसांनी जनजागृतीलाही प्राधान्य दिले आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी आणि नव्या मतदारांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवण्यासाठी विविध शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि समुदायिक सभांमध्ये मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जात आहेत. .या सत्रांमधून सायबर गुन्ह्यांची माहिती, सुरक्षित इंटरनेट वापर, अफवा ओळखण्याची पद्धत आणि निवडणूक काळात जबाबदार सोशल मीडिया व्यवहार याबाबत जागृती केली जात आहे. यामुळे चुकीच्या माहितीला अटकाव होऊन तणावजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता कमी राहील, असा विश्वास पोलिस प्रशासनाने व्यक्त केला..विशेष पथकांची निर्मितीसायबर पथकांकडून डिजिटल तपासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे. यामध्ये डिजिटल ट्रेस, लोकेशन ट्रॅकिंग, अकाउंट पडताळणी आणि पोस्टच्या स्रोताची तपासणी यांचा समावेश आहे. यांच्या साहाय्याने संशयित व्यक्तींपर्यंत लवकर पोहोचण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्रावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. .निवडणुकीच्या संवेदनशील काळात सोशल मीडियावरून द्वेषयुक्त किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारे मजकूर प्रसारित होऊ नयेत म्हणून पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार विशेष पथके निर्माण करण्यात आली आहेत. सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अभिजित सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन अधिकारी आणि बारा अंमलदार अशा चार पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही पथके चोवीस तास, सातही दिवस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करीत आहेत. कोणतीही संशयास्पद पोस्ट आढळताच तातडीने कारवाई करत आहेत..प्लॅटफॉर्मवर बारकाईने नजरफेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्यूब, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स यांसारख्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर सतत नजर ठेवण्यात येत आहे. द्वेषपूर्ण भाषण, धार्मिक व जातीय भावना भडकवणारे संदेश, भ्रामक व्हिडिओ किंवा चुकीची माहिती पसरवणार्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. यासाठी संबंधित कायदेही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा (कलम १९७), समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे (कलम १९६), धार्मिक भावना दुखावणे (कलम २९८) आणि कलम ३५३ (२) अन्वये भडकावू किंवा खोटी विधाने प्रसारित करणे आदींचा अंतर्भाव आहे..डिजिटल पातळीवर सुरक्षाजिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि सुरळीत पार पडावी, नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये आणि कुठल्याही प्रकारच्या अफवा पसरण्याला आळा बसावा, यासाठी सायबर पथक उच्चस्तरीय गस्त ठेवत आहे. डिजिटल पातळीवरील ही सुरक्षा अधिक बळकट झाली. नागरिकांना निःशंकपणे मतदान करता यावे, यासाठी पोलिस प्रशासन कटिबद्ध आहे..Sangli Politics : एकाच घरातील उमेदवार भिडले! नात्यांच्या या राजकीय लढतीने आटपाडीकरांचे लक्ष वेधले!.धुळे जिल्ह्यात निवडणुकीदरम्यान शांततामय वातावरण कायम राहावे, तसेच सोशल मीडियाचा दुरुपयोग होऊ नये, या उद्देशाने सायबर पथक सक्रिय आहे. पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. कोणतीही उत्तेजक, अपप्रकाराला प्रवृत्त करणारी किंवा अफवांना खतपाणी घालणारी पोस्ट टाळण्याचे आवाहन आहे. पोस्ट व्हायरल करताना जबाबदारी पाळावी, चुकीची माहिती प्रसारित करू नये. नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.- श्रीकांत धिवरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.