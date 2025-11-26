उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Election : धुळे निवडणुकीत 'तिसरा डोळा' सक्रिय; कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सायबर पोलिस पथकाकडून सोशल मीडिया पेट्रोलिंग

Cyber Police Intensify Monitoring Ahead of Dhule Elections : धुळे जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सायबर पोलिसांनी 'तिसरा डोळा' म्हणून सोशल मीडियावर २४ तास सायबर पेट्रोलिंग सुरू केले आहे. निरीक्षक अभिजित सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार विशेष पथके कार्यरत आहेत.
धुळे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. यासाठी नियमित पोलिस दलाबरोबरच सायबर पोलिस ठाण्याची विशेष पथके ‘तिसरा डोळा’ म्हणून कार्यरत झाली आहेत. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सायबर पेट्रोलिंग सुरू असून, संभाव्य गुन्हे आणि अफवा वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

