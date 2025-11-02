उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : मध्यप्रदेशातील बियर महाराष्ट्रात! धुळे-शिरपूर सीमेवर उत्पादन शुल्क विभागाने ३.६२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला

Excise Department Seizes Illegal Beer from Shirdur Taluka : महाराष्ट्रात अवैधरीत्या आणली जाणारी लाखों रुपये किमतीची बियर आणि ती वाहतूक करण्यासाठी वापरलेले वाहन जप्त केले. या कारवाईत एकूण तीन लाख ६२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, मुख्य आरोपी मात्र अंधारात पसार झाला.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने शिरपूर तालुक्यात कारवाई करीत मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात अवैधरीत्या आणली जाणारी लाखों रुपये किमतीची बियर आणि ती वाहतूक करण्यासाठी वापरलेले वाहन जप्त केले. या कारवाईत एकूण तीन लाख ६२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, मुख्य आरोपी मात्र अंधारात पसार झाला.

Loading content, please wait...
Dhule
police
crime
maharashtra
Crime News
Alcohol
Transport
beer
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com