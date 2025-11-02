Dhule Crime : मध्यप्रदेशातील बियर महाराष्ट्रात! धुळे-शिरपूर सीमेवर उत्पादन शुल्क विभागाने ३.६२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला

धुळे: येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने शिरपूर तालुक्यात कारवाई करीत मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात अवैधरीत्या आणली जाणारी लाखों रुपये किमतीची बियर आणि ती वाहतूक करण्यासाठी वापरलेले वाहन जप्त केले. या कारवाईत एकूण तीन लाख ६२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, मुख्य आरोपी मात्र अंधारात पसार झाला..उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक देविदास नेहूल यांच्या नेतृत्वात पथक शिरपूर तालुक्यात मध्यप्रदेश राज्यालगत सीमावर्ती भागात गस्त घालत असताना त्यांना वरलाकडून सांगवी गावाच्या दिशेने अवैध बियरची वाहतूक होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. या माहितीनुसार, सांगवी- वरला रस्त्यावर लालमाती फाटा जवळ, खंबाळे शिवार येथे पथकाने सापळा रचला. .संशयित मारुती ओमनी व्हॅन एमएच ३९, जे ३४०१ येताच त्यास थांबण्याचा इशारा करण्यात आला. परंतु चालकाने वाहन रस्त्याच्या कडेला थांबवून तात्काळ जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. पथकाने पाठलाग केला, मात्र रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला. पथकाने कारवाई तीन लाख ६२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत प्रतिबंधित बियरची तस्करी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला..कारवाईत जप्त मुद्देमालमध्यप्रदेश राज्यात निर्मित व केवळ तेथेच विक्रीसाठी असलेली बियरचे ५०० मिलीचे एकूण एक हजार ८० पत्री टीन (४५ बॉक्स) आढळून आले. या बियरची किंमत एक लाख ६२ हजार आहे. तर तस्करीसाठी वापरलेल्या मारुती ओमनी व्हॅनची अंदाजित किंमत दोन लाख रुपये असा एकूण तीन लाख ६२ हजार किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी फरारी आरोपी संशयीत राहुलसिंग सुभाषसिंग जाधव (रा. पळासनेर, ता. शिरपूर) याच्या विरोधात महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमचे कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..पथकाची यशस्वी कामगिरीराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त श्रीमती यु. आर. वर्मा, अधीक्षक स्वाती काकडे यांच्या आदेशान्वये सदर कारवाई निरीक्षक देविदास नेहूल, जवान के. एम. गोसावी, प्रतीकेश भामरे, केतन जाधव, वाहन चालक रवींद्र देसले यांच्या पथकाने केली. याप्रकरणी पुढील तपास निरीक्षक श्री. नेहूल करीत आहेत..Crime: संतापजनक! आधी २७ दिवसांच्या बाळाला संपवलं, नंतर पत्नीकडून पतीच्या गुप्तांगावर वार, धक्कादायक कारण समोर.जनतेस आवाहनअवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्रीसंदर्भात कोणतीही माहिती असल्यास विभागाच्या टोल फ्री क्र. १८००२३३९९९९, व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२५६२ २९७४८४ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.