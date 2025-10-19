Dhule News : धुळ्यातील ३ लाख शेतकऱ्यांच्या मदतीचे काय? अतिवृष्टीमुळे बाधित वगळता इतर वंचित शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादीचे सरकारला साकडे

धुळे: जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे १७ हजारांवर शेतकरी बाधित झाले. त्यांना मदतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, यंदा खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडल्याने सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. त्यांच्या मदतीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी श्यामकांत सनेर, रामकृष्ण पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदत देत सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच हाच धागा पकडत जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीचा हात देत वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केले. .श्री. सनेर, श्री. पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पवार, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा : जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांनी तीन लाख ७६ हजार हेक्टरवर पिकपेरा केला. त्यात धुळे तालुक्यात ७९ हजार ७९२ हेक्टर, साक्रीत २२ हजार हेक्टरवर, शिरपूरला ४७ हजार ३८४ हेक्टरवर, तर ३८४ व शिंदखेडा तालुक्यात ७० हजार ५०६ हेक्टरचा समावेश आहे. यात दोन लाख १९ हजार ७०५ हेक्टरवर कापसाची लागवड, तर एक लाख ५६ हजार हेक्टरवर ज्वारी, बाजरी, मका, मुग, तूर, ऊस, केळी, पपई व उडिद या पिकांचा पेरा केला..पावसाचा खंडमात्र, जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात पूर्णपणे पावसाचा खंड पडल्यामुळे पिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. असे असताना सर्प्टेबरमध्ये परतीच्या पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला शेतकऱ्यांचा घास नैसर्गिक आपत्तीमुळे हिरावला गेला आहे. त्यात जिल्ह्यात दोन ते तीन महसूली मंडळात चोवीस तासात सरासरी ६५ मिमी पावसाची नोंद झाली. दोन- तीन महसूल मंडळात अपवादात्मकच पाऊस झाला. त्यामुळे शासकीय मदत देताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..सरकारकडे मागणीया पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील यंदा पावसाचा खंड व परतीच्या पावासामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत सरसकट हेक्टरी मदत जाहीर करावी. तसेच, दुष्काळी निकष लागू करुन पीडित शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. या मागणीनुसार शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी असल्याचे श्री. सनेर, श्री. पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. त्यांच्यासह सुरेश सोनवणे, रहीम मन्सुरी उपस्थित होते..‘ते’ मदतीपासून वंचितजिल्ह्यात एकूण तीन लाख ४ हजार शेतकऱ्यांच्या ३ लाख ७६ हजार हेक्टरपैकी शासन निर्णयामुळे १७ हजार ८५५ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार ७२६ हेक्टर जमिनीवरील बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसंदर्भात शासन निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सरासरी दोन लाख ८६ हजार १४५ शेतकऱ्यांच्या तीन लाख ६८ हजार हेक्टरवरील जमीनधारक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार जाहे. .Pune News : आकाश दिवा बांधताना अपघात, झाडावरून पडल्याने कार्यकर्त्याने गमावला जीव, वडगाव शेरीवर शोककाळा.पैकी जिल्ह्यातील ९० हजार शेतकऱ्यांनी खासगी पिकविमा काढला असून यावर्षी उंबरठा उत्पन्न व कापणी प्रयोगानुसार शासनाने ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार विशेष पॅकेजची घोषणा केली आहे. परिणामी, संबंधित शेतकऱ्यांना पिकविम्यासंदर्भात फारसा लाभ होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.