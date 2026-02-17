Dhule Farmers Protest : मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग: मोजणी पथक रिकाम्या हाती परतले; आक्रमक शेतकऱ्यांनी रोखले काम

धुळे: विकासाला विरोध नाही. पण विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा खून केला जात आहे, असा आरोप करीत मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गांतर्गत बाळापूर ते पुरमेपाडा दरम्यानच्या भूसंपादनासाठी आलेल्या जमीन मोजणी पथकाला सोमवारी (ता. १६) शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करीत परत पाठविले. दरम्यान, शासनाने योग्य मोबदला दिल्यास शेतकरी आपल्या जमिनी द्यायला तयार आहेत, असेही मनमाड- इंदूर (बाळापूर- पुरमेपाडा) रेल्वेमार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीने म्हटले आहे..आर्वी आणि पुरमेपाडा येथे भूमी अभिलेख विभागाने रेल्वे प्रशासन, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जीवन प्राधिकरण, कृषी विभाग, तलाठी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोजणीचे नियोजन केले होते. जमीन मोजणीसाठी पथक दाखल झाल्यानंतर या पथकाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्याने शेतकऱ्यांनी मोजणीचे काम बंद केले. यापूर्वी देखील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना निवेदन दिले..या वेळी मनमाड- इंदूर (बाळापूर-पुरमेपाडा) रेल्वेमार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे जयेश चौधरी, जिभाऊ शेंणगे, भरत बागले, प्रभाकर जाधव, सुधाकर पाटील, सचिन पाटील, महेश बडगुजर, भगवान सूर्यवंशी, विशाल तिवारी, युनूस खाटीक, रुपेश सूर्यवंशी, प्रभाकर जाधव, भास्कर जाधव, अनिल भारस्कर, शिवाजी पगारे, गोपीनाथ ठाकरे, संजय चौधरी, सतीश पाटकर, नरेंद्र चौधरी, साहेबराव बागले, दीपक देवरे, संतोष पाटील, गोपीनाथ ठाकरे, रामराव शेणगे, सुनील शेणगे, प्रताप शेणगे, माणिक आल्लोर, विनोद सुसलादे, युवराज सुसलादे, माणिक सुसलादे श्रावण गर्दे, भाऊसाहेब गुलाब देवरे, दीपक मराठे, संतोष घोरपडे, भगवान घोरपडे, देवाजी देवरे, गौरव जयस्वाल, बाळकृष्ण पाटकर, पुष्कर राठोर, गोकुळ राजपूत, बापू पगारे, नवल छाजेड आदी बाळापूर, वडजाई, पिंपरी, सावळदे, अवधान, लळींग, रानमळा, आर्वी, पुरमेपाडा येथील शेतकरी उपस्थित होते..नवी मुंबई महानगरपालिकेवर गणेश नाईकांची एकाधिकारशाही, मंदा म्हात्रे समर्थकांना पुन्हा डावलल्याने भाजपातील अंतर्गत संघर्ष तीव्र.शेतकऱ्यांच्या मागण्याजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी लेखी स्वरुपात मोबदला जाहीर करावा, मोबदला हा प्रतिचौरस मीटरने देण्यात यावा, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीन व सहाच्या धर्तीवर मोबदला द्यावा, समृद्धी महामार्गप्रमाणे वन टाइम सेटलमेंट पद्धतीने मोबदला द्यावा, संबंधित रेल्वेमार्ग हा शेत जमिनीपासून २० ते २५ फूट उंच असल्याने तसेच, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे तुकडे होणार असल्याने त्या जमिनीलादेखील बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा. तसेच, भूसंपादनाची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन करावी..विकासाला विरोध नाही; पण...आमचा विकासाला विरोध नाही मात्र, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा खून केला जात आहे. तो आम्ही कदापी सहन करणार नाही. यापूर्वीदेखील धुळे जिल्ह्यात नरडाणा- बोरविहीर रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन केले आहे. त्या बाधित शेतकऱ्यांना कवडीमोल मोबदला देण्यात आला व अनेक समस्या निर्माण झाल्याचा दाखलाही रेल्वामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीने दिला. शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही. शासनाने योग्य मोबादला दिल्यास शेतकरी जमिनी द्यायला तयार असल्याचेही संघर्ष समितीने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.