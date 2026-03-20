Dhule Election : धुळे जिल्ह्यात निवडणुकीचा धुरळा! ४७ ग्रामपंचायतींसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; २८ एप्रिलला मतदान

धुळे: राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील सदस्य आणि थेट सरपंच यांच्या निधनामुळे, राजीनाम्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. यात जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींचा समावेश असून, थेट सरपंचपदाची ११ आणि सदस्यांची ४७ पदे रिक्त आहेत. या जागांसाठी २८ एप्रिलला मतदान होणार असून, ग्रामीण भागात आता राजकीय हालचालींना वेग आला..निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ३० मार्चला तहसीलदारांमार्फत निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध होईल. इच्छुक उमेदवारांना सात ते १३ एप्रिल या कालावधीत सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशन अर्ज भरता येतील. अर्जांची १५ एप्रिलला छाननी होईल तर १७ एप्रिलला दुपारी तीनपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत असेल. त्याच दिवशी उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल. आवश्यक असल्यास २८ एप्रिलला मतदान होईल आणि २९ एप्रिलला निकाल जाहीर केला जाईल. .निवडणूक जाहीर झाल्यापासून संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली. राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र अर्जासोबत हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून, नागरिकांमध्ये या निवडणुकीबाबत उत्सुकता आहे..जिल्ह्यातील रिक्त जागाजिल्ह्यात थेट सरपंचांची ११ आणि सदस्यांची ४७ पदे रिक्त आहेत. यात साक्री तालुक्यातील वरसूस, विहीरगाव, हारपाडा/सांडेर, किरवाडे, खरडबारी, मोहगाव, जेबापूर, डांगशिरवाडे, बासर, कोर्डे, नवेनगर, वसमार, जामखेड, चिंचपाडा, चरणमाळ, बोदगाव व कुडाशी या गावांतील सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. शिरपूर तालुक्यातील अजनाड, खर्दे खुर्द, पाथर्डे, निमझरी, वाघाडी, टेंभेपाडा, तोंदे, नांथे, भोईटी, मांजरोद, लौकी, उर्मदा, बोडकी येथील सदस्यपदे रिक्त आहेत. .धुळे तालुक्यातील हडसुणी, आर्णी, बेहेड, सैताळे, विश्वनाथ/ सुकवड व नावरा तसेच शिंदखेडा तालुक्यातील साळवे, परसामळ/ कुमरेज, सतारे आणि रामी या गावांतही सदस्यांच्या जागांसाठी निवडणूक होईल. थेट सरपंचपदांसाठी साक्रीतील वरसूस, तामसवाडी, शिरपूरमधील खर्दे बुद्रुक, चांदसे/ चांदसूर्या, तऱ्हाड कसबे, पनाखेडा, धुळे तालुक्यातील विश्वनाथ/ सुकवड, नावरा, हेंकळवाडी/ तामसवाडी आणि शिंदखेड्यातील दरणे या गावांसाठी निवडणूक होईल.