Dhule News : पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेची मोठी मोहीम यशस्वी! धुळे जिल्ह्यातील ५३८ गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी ‘ग्रीन कार्ड’

धुळे: पावसाळा आणि त्यानंतर जलजन्य आजारांचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या जलस्रोत तपासणी मोहिमेत जिल्ह्यातील ५३८ ग्रामपंचायतींचे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा निर्वाळा मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके यांच्या मार्गदर्शनात राबविलेल्या या विशेष मोहिमेत या ५३८ ग्रामपंचायतींना 'सौम्य जोखीम' दर्शविणारे ग्रीन कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे..जिल्ह्यात अनेकदा काही गावांमध्ये जलजन्य आजारांचा उद्रेक होत असतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समन्वयित कृती आराखडा तयार केला होता, ज्या अंतर्गत साथरोग नियंत्रणकक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातील गावांमध्ये जलस्त्रोतांची सखोल तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. .या सर्वेक्षणानंतर केवळ दोन ग्रामपंचायतींमध्ये पाण्याचा दर्जा 'मध्यम जोखीम' दर्शवणारा आढळला. धुळे तालुक्यातील सरवड आणि सौंदाणे या दोन ग्रामपंचायतींना पिवळे कार्ड मिळाले आहे. ज्या दोन ग्रामपंचायतींना 'पिवळे कार्ड' मिळाले आहे, त्या 'ग्रीन कार्ड'मध्ये परावर्तीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात येणार आहेत. जलजन्य आजारांचे प्रमाण शून्य ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून प्रशासन काम करीत आहे..सर्वेक्षणात तपासलेल्या बाबीसर्वेक्षणामध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेव्यतिरिक्त परिसराची पाहणीही करण्यात आली. यामध्ये जलस्त्रोताभोवतालच्या परिसराची पाहणी, स्त्रोतांजवळ शौचालय किंवा जनावरांचा गोठा किती अंतरावर आहे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीला किंवा टाकीला गळती आहे का, जलवाहिनी गटाराखालून गेली आहे का, मागील तीन महिन्यात पाणी पिण्यास योग्य होते का, तसेच पाण्यातील क्लोरिनचे प्रमाण किती आहे, आदी सर्व बाबी तपासण्यात आल्या..५४० ग्रामपंचायत क्षेत्रात सर्वेक्षणया सर्वेक्षणांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण ५४० ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील जलस्रोतांचे सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले. या अंतर्गत दोन हजार ४७४ जलस्रोतांची तपासणी झाली. यात धुळे तालुक्यातील १३१ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ४९१ जलस्रोत, साक्री तालुक्यातील १६८ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ८८२ जलस्रोत, शिंदखेडा तालुक्यातील १२३ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ४२० जलस्रोत आणि शिरपूर तालुक्यातील ११८ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ६८१ जलस्रोतांचा यात समावेश होता. या सर्व ५४० ग्रामपंचायत क्षेत्रांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावरच पाणी पिण्यायोग्यतेच्या निकषांवर ग्रीन कार्ड किंवा पिवळे कार्ड निश्चित करण्यात आले..