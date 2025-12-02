उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेची मोठी मोहीम यशस्वी! धुळे जिल्ह्यातील ५३८ गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी ‘ग्रीन कार्ड’

Overview of Dhule District Water Quality Survey : धुळे जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या जलस्रोत तपासणी मोहिमेनंतर ५३८ ग्रामपंचायतींना 'सौम्य जोखीम' दर्शविणारे ग्रीन कार्ड प्रदान करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली.
धुळे: पावसाळा आणि त्यानंतर जलजन्य आजारांचा संभाव्य उद्रेक रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या जलस्रोत तपासणी मोहिमेत जिल्ह्यातील ५३८ ग्रामपंचायतींचे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा निर्वाळा मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके यांच्या मार्गदर्शनात राबविलेल्या या विशेष मोहिमेत या ५३८ ग्रामपंचायतींना ‘सौम्य जोखीम’ दर्शविणारे ग्रीन कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे.

