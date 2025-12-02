Baba Dheeraj Singh : दया दाखवून काम दिले, त्याच सेवकाने गुरुद्वाराच्या प्रमुखावर तलवारीने केला वार; धुळ्यात संताप

धुळे: येथील मालेगाव रोडवरील श्री नानक साहेब गुरुद्वाराचे प्रमुख संत बाबा धीरजसिंग पुरणसिंग खालसा (वय ६१) यांच्यावर सोमवारी (ता. १) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास एका विक्षिप्त कामगार सेवेकऱ्याने तलवारीने प्राणघातक हल्ला केला. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून, शहरातील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .हल्ला करणारा २४ वर्षांचा असून, तो आडगाव (रा. नाशिक) येथील रहिवासी आहे. त्याचे उमेश कैलास माळोदे असे नाव आहे. गुरुद्वारात सकाळी संत बाबा धीरजसिंग वृत्तपत्र वाचत असताना व ते बेसावध असताना, त्यांच्या डोक्यासह मानेवर संशयित उमेश याने तलवारीने खोलवर घाव घातले. बाबा धीरसिंग यांनी पगडी घातलेली नव्हती. त्यामुळे या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांना डोके व मानेच्या भागात मोठा रक्तस्राव झाला आहे. .त्यांच्यावर तातडीने दोन शस्त्रक्रिया करून डॉक्टरांनी रक्तस्राव थांबविला. ही घटना राज्यभरासह जिल्ह्यात पसरताच शीख बांधवांसह इतर भाविकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. मनमाड (जि. नाशिक) येथील गुरुद्वाराचे शिष्टमंडळ येथे दाखल झाले आणि त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांची भेट घेऊन संशयितावर कारवाईची मागणी केली..नेमके काय घडले?या प्रकरणी गुरुद्वाराचे सहायक प्रबंधक रणवीरसिंग सुखदेवसिंग खालसा यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार गुरुद्वारात १९८२ पासून प्रमुख संत बाबा धीरजसिंग काम पाहत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये संशयित उमेश माळोदे यास दया दाखवून बाबा धीरजसिंग यांनी दरमहा सात हजार वेतन आणि निवासासह भोजनाचीही व्यवस्था केली. त्याने अनपेक्षितपणे बाबा धीरजसिंग यांच्यावर लंगर हॉलबाहेर तलवारीने प्राणघातक हल्ला चढविला. .ते दिसताच उमेश यास रोखण्यासाठी मदतीसाठी धावलो; पण त्याने बाबाजीला जिवंत सोडणार नाही, असे सांगत माझ्या दोन्ही पायांवर तलवारीने वार केला. आरडाओरड झाल्याने बरेच सेवक तेथे जमा झाले. पैकी सुखविंदरसिंग ऊर्फ बग्गा हरप्रीतसिंग संधू यांनाही डोक्यावर तलवार मारून गंभीर दुखापत केली. .Supreme Court: एक याचिका देशातील प्रत्येकासाठी निर्णायक… आगीत मुलगी गमावलेल्या वडिलांची लढाई, सरकारनं नाही पण बापानं करुन दाखवलं.त्यामुळे इतर सेवकांनी उमेश यास पकडले. त्याने तलवार जागेवर सोडली. बाबा धीरजसिंग खुर्चीवर बेशुद्धावस्थेत, गंभीर स्थितीत असल्याने त्यांना काही सेवेकऱ्यांनी खुर्चीसह वाहनाजवळ आणले व खासगी रुग्णालयात नेले. या प्रकारावेळी उमेश गुरुद्वाराबाहेर पळाला. नंतर त्यालाही हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात दाखल केले असून, तो पोलिसांच्या निगराणीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.