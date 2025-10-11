Dhule News : धुळे जिल्ह्याला मोठा दिलासा; मुख्यमंत्र्यांशी भेटीनंतर तातडीने 'अतिवृष्टीग्रस्त' समावेशाचा जीआर पारित

धुळे: जिल्ह्यात सप्टेंबरअखेर वादळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. यात १२ ते १५ हजार हेक्टरवरील कांदा, कापूस, पपई, केळी, ऊस आदी पिकांना फटका बसला. त्यामुळे अतिवृष्टी आणि वादळी पावसाने बाधित जिल्ह्यात धुळ्याचा समावेश करावा, अशी मागणी पालकमंत्री जयकुमार रावल, माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. त्यावर अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यात धुळ्याचा समावेश होईल, असा सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. लगोलग जिल्ह्याच्या समावेशाचा ‘जीआर’ सायंकाळी पारितही झाला. .भाजपच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री शुक्रवारी दुपारी नाशिक दौऱ्यावर होते. त्या वेळी पालकमंत्री रावल आणि माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी पावसामुळे बाधित जिल्ह्यात धुळ्याचा समावेश करावा, तसेच विशेष मदतीचे पॅकेज व सवलती लागू कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. .यानंतर सायंकाळी ‘जीआर’ पारित झाला. त्याविषयी पालकमंत्री रावल आणि माजी आमदार पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले, की जून ते ऑगस्ट या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर आपत्तीच्या स्थितीमुळे धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर तालुका बाधित झाला. पिके, शेतजमीन, तसेच अन्य कृषी क्षेत्राचे नुकसान झाले..अशा मिळतील सवलतीया पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आपत्तीग्रस्त जिल्हा यादीत धुळ्याचा समावेश व्हावा यासाठी पाठपुरावा केला. त्यास यश मिळाले असून, धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर या चारही तालुक्यांना दुष्काळसदृश सवलती लागू करण्याचा ‘जीआर’ पारित झाला आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या सवलती अशा ः जमीन महसूलाट सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी), तिमाही वीजबिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफीमध्ये दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी व आपद्ग्रस्तांना दिलासा मिळणार असल्याचे पालकमंत्री रावल, श्री. पाटील यांनी सांगितले..‘त्या’ भागातही होणार पंचनामे ः राम भदाणेधुळे तालुक्यात काही दिवसांत वादळासह अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले. काही मंडळात ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस म्हणजेच अतिवृष्टीमुळे बाधित पिके, नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे झाले. परंतु, ज्या मंडळात ६५ मिमीपेक्षा कमी पाऊस झाला, त्या भागातही संततधारेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले..Kej News : कोरडेवाडी ग्रामस्थांचे तलावाच्या मंजूरीसाठी जलसमाधी आंदोलन; पोटात पाणी गेलेल्या तीन-चार आंदोलकांना रूग्णालयात हलविले.त्या भागातही पंचनामे व्हावे आणि शासनाने एकूण भरपाईसाठी नुकसानीचे प्रस्ताव मागवावे, अशी मागणी आमदार राम भदाणे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे ३ ऑक्टोबरला केली होती. त्याची दखल घेत मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला पंचनाम्याचे निर्देश दिलेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.