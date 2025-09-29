Dhule Waterlogging Problem : धुळ्यात रस्त्यांना 'पाटाचे स्वरूप'; गटारी तुंबल्याने कॉलन्यांमध्ये पाणीच पाणी, नागरिकांची मोठी कसरत

धुळे: शहरासह जिल्ह्यात पावसाची संततधार, अधूनमधून मुसळधार सुरूच आहे. या पावसामुळे धुळे शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचले, काही ठिकाणी गटारी तुंबल्यामुळे रस्ते, गल्ल्यांना पाटाचे स्वरूप प्राप्त झाले. तर काही भागात गटारी नसल्याने कॉलन्यांमध्ये पाणी साचले. .शहरातील जुन्या सिव्हिल हॉस्पिटलचे आवारही पाण्याने तुडुंब भरल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पांझरा नदीही दुथडी भरून वाहत असल्याने फरशीपूल पाण्याखाली गेला. खबरदारी म्हणून पांझरेवरील इतर दोन पुलांवरील वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे..राज्यभरात पावसाचा कहर सुरू आहे. धुळे शहर व जिल्ह्यालाही या पावसाने नुकसानीसह जनजीवन विस्कळित झाले आहे. धुळे शहरात शनिवारी (ता. २७) दुपारनंतर जोरदार पाऊस सुरु झाला. रात्रीही मुसळधार होती. त्यामुळे शहराच्या साक्री रोड परिसरातील अनेक गटारी तुंबल्याने त्या-त्या भागातील रस्त्यांना पाटाचे स्वरुप प्राप्त झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शहरातील जुन्या सिव्हील हॉस्पिटलचे आवारही नेहमीप्रमाणे पावसाच्या पाण्याने तुडूंब भरले आहे. त्यामुळे रुग्णांसह नातेवाईकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..गल्ल्या, कॉलन्यांत पाणीशहरातील काही गल्ल्या, कॉलन्यांमध्येही पाणीच पाणी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शहराच्या नकाणे रोड भागासह देवपूर विट्टभट्टी परिसरातील हाजी गुलाब नगरमध्ये गल्लीला पाटाचे स्वरुप आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. याशिवाय वलवाडी भागातील दौलत नगर, अनमोल नगर, आधार नगर, सूर्या नगर आदी भागात यंदाही पाणी साचले. त्यामुळे त्या-त्या भागातील नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागली..आमदारांकडून पाहणीनागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार अनुप अग्रवाल यांनी साक्री रोड भागात पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पाणी साचत असलेल्या भागातील गटारींवर झालेले अतिक्रमण तातडीने काढण्याचे आदेश महापालिकेचे उपअभियंता चंद्रकांत उगले यांना दिले. तसेच, जे. के. ठाकरे हॉस्पिटलपासून सुरू असलेली गटारांची कामेही लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. या ठिकाणी विद्युत प्रवाहात अडथळा निर्माण करणारे पोल शिफ्ट करण्याचे आदेशही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धर्मेंद्र झाल्टे यांना दिले..या पाहणीप्रसंगी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, बन्सी जाधव, प्रशांत बागुल, योगेश ईशी, प्रदीप बैरागी, निनाद पाटील, अजय पवार, दीपक कोळी तसेच परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. तसेच, वलवाडी भागातही आमदार अग्रवाल, आयुक्त अमिता दगडे-पाटील व अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. या भागात काही ठिकाणी जेसीबी लावून कॉलन्यांमध्ये साचलेल्या पाण्याला वाट करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..Nashik Monsoon : भांडी बाजारापर्यंत पुराचे पाणी; ५६ वर्षांपूर्वीच्या १९६९ च्या महापुराच्या रौद्र स्मृतींचा नाशिककरांना उजाळा!.धुळ्यात दोन्ही पूल बंदनिम्न पांझरा अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पातून रविवारी (ता. २८) सायंकाळी सहा वाजता १८ हजार क्युसेक पाणी प्रवाह सोडण्यात आले. अक्कलपाडा धरणाचे ११ दरवाजे ०.५ मीटरने उघडण्यात आले आहेत. पाण्याचा येवा वाढल्यास पूर्वसूचनेने विसर्ग वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे धुळे शहरातील पांझरा नदीवरील लहान व मोठा पूल बंद करण्यात आला. कालिकामाता मंदिराजवळील फरशी पुल पाण्याखाली गेला. दरम्यान, पांझरा नदी काठच्या नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले. धुळे शहरात ठिकठिकाणी साचलेल्या पाण्याची स्थिती वगळता कुठलेही नुकसान नसल्याची माहिती अपर तहसील कार्यालयाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.