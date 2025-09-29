उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Waterlogging Problem : धुळ्यात रस्त्यांना 'पाटाचे स्वरूप'; गटारी तुंबल्याने कॉलन्यांमध्ये पाणीच पाणी, नागरिकांची मोठी कसरत

Continuous Heavy Rain Hits Dhule City and District : धुळे शहरात संततधारेमुळे साक्री रोड परिसरासह वलवाडी भागातील कॉलन्यांमध्ये पाणी साचले असून, अनेक गटारी तुंबल्या आहेत. पांझरा नदीला पूर आल्याने फरशी पूल पाण्याखाली गेला असून, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: शहरासह जिल्ह्यात पावसाची संततधार, अधूनमधून मुसळधार सुरूच आहे. या पावसामुळे धुळे शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचले, काही ठिकाणी गटारी तुंबल्यामुळे रस्ते, गल्ल्यांना पाटाचे स्वरूप प्राप्त झाले. तर काही भागात गटारी नसल्याने कॉलन्यांमध्ये पाणी साचले.

