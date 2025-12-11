उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात चिंतेची बाब! चार वर्षांत ९५५ एचआयव्ही बाधित रुग्ण; ४२ गरोदर मातांचा समावेश

Four-Year HIV Data Reveals Rising Concerns in Dhule : धुळे जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ९५५ जणांना 'एचआयव्ही'ची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे, ज्यात ४२ गरोदर मातांचा समावेश आहे. जिल्हा प्रशासन एड्स निर्मूलनाचे २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी ११ तपासणी केंद्रे आणि एआरटी उपचार केंद्रांद्वारे जनजागृती व उपचारांवर भर देत आहे.
HIV

HIV

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​धुळे: जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांच्या तपासणीत तब्बल ९५५ जणांना ‘एचआयव्ही’ची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या बाधित रुग्णांमध्ये ४२ गरोदर मातांचा समावेश असल्याने प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. ‘एचआयव्ही’ बाधितांची वाढती संख्या या आकडेवारीने अजूनही चिंतेचा विषय ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
HIV
uttar maharashtra
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com