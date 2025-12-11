Dhule News : धुळ्यात चिंतेची बाब! चार वर्षांत ९५५ एचआयव्ही बाधित रुग्ण; ४२ गरोदर मातांचा समावेश

धुळे: जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांच्या तपासणीत तब्बल ९५५ जणांना ‘एचआयव्ही’ची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या बाधित रुग्णांमध्ये ४२ गरोदर मातांचा समावेश असल्याने प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. ‘एचआयव्ही’ बाधितांची वाढती संख्या या आकडेवारीने अजूनही चिंतेचा विषय ठरत आहे..एचआयव्ही (मानवी इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस) हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करणारा विषाणू आहे. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास याचे रूपांतर ‘एड्स’मध्ये होते, ज्यामुळे शरीर इतर संसर्गांना बळी पडते. त्यामुळे वेळीच निदान व तातडीने उपचार सुरू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..जिल्ह्यात ११ तपासणी केंद्रेजिल्ह्यात एचआयव्ही बाधित रुग्णांचे निदान आणि तपासणी करण्यासाठी ११ तपासणी केंद्रे कार्यान्वित आहेत. याशिवाय, धुळे येथील श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शिरपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात ‘अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी’ (एआरटी) उपचार केंद्रे सुरू आहेत. एआरटी ही औषधोपचार पद्धती विषाणूची वाढ थांबवून रुग्णाची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते. लवकर उपचार सुरू केल्यास बाधित व्यक्ती सामान्य जीवन जगू शकते..संसर्ग आणि लक्षणेहा संसर्ग प्रामुख्याने असुरक्षित लैंगिक संबंधांतून, संक्रमित रक्त किंवा रक्तघटकांद्वारे, सुया- सिरींजच्या सामायिक वापरामुळे तसेच गर्भवती मातेकडून बाळाला होऊ शकतो. ताप, थकवा, भूक कमी होणे, वजन घटणे, लसिकाग्रंथीवर सूज येणे ही एचआयव्हीची प्रमुख लक्षणे आहेत. आरोग्य यंत्रणा २०३० पर्यंत ‘एड्स’ संपवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी जनजागृतीवर भर दिला जात आहे. गैरसमज दूर करून, प्रत्येक नागरिकाने वेळीच चाचणी करावी आणि योग्य उपचार घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..Dnyanradha Scam: ज्ञानराधा क्रेडिट सोसायटीची वसुली करायची कशी? प्रशासकापुढे पेच, ३६९६ कोटींपैकी ३५४५ कोटींचे कर्ज कुटेकडेच.जिल्ह्यातील रुग्णसंख्याजिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ९५५ नवे एचआयव्ही रुग्ण आढळून आले आहेत. यात २०२२-२३ या वर्षात २६३ रुग्ण आढळले होते, ज्यात १५ गरोदर मातांचा समावेश होता. २०२३- २४ मध्ये ही संख्या वाढून २८१ पर्यंत पोहोचली, ज्यात पुन्हा १५ गरोदर माता होत्या. त्यानंतर २०२४- २५ मध्ये २५४ रुग्ण आढळले, ज्यात नऊ गरोदर मातांचा समावेश होता. सकारात्मक बाब म्हणजे, गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा सर्वात कमी १५७ नवे रुग्ण आढळले असून, यात फक्त तीन गरोदर मातांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.