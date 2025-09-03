उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : विनापरवाना खतविक्री करणाऱ्यावर धुळ्यात कारवाई; शेतकरी आणि शासनाची फसवणूक

Illegal Fertilizer Stock Found in Kusumba : धुळे जिल्ह्यातील कुसुंबा शिवारातील शेतशेडमध्ये कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने छापा टाकून ₹९८ हजारांचा विनापरवाना खतसाठा जप्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: कुसुंबा (ता. धुळे) येथील शेताच्या शेडमध्ये विनापरवाना खतसाठा आढळला. विक्रीसाठी ठेवलेल्या या खत व जैव उत्तेजकांवर कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने छापा टाकत सुमारे ९८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

