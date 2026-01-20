Dhule News : मद्यतस्करांच्या मुसक्या आवळल्या! मोहाडी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, ट्रकसह चालक ताब्यात

धुळे: विनापरवाना विदेशी दारूची वाहतूक करणाऱ्या मद्यतस्करांविरुद्ध मोहाडी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत ट्रकसह एक कोटी दोन लाख १६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी ट्रकचालकास अटक केली. रविवारी (ता. १८) सायंकाळी ही कारवाई झाली..मालेगावकडून धुळ्याकडे ट्रकमधून (एमएच २३, एयू ७०४२) बेकायदेशीर विदेशी दारूची वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाला कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास लळिंग (ता. धुळे) टोलनाक्यापुढे एका टपरीसमोर संशयित ट्रक आढळला. .चालकाकडे चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने पथकाने ट्रक पोलिस ठाण्यात आणला. तपासदरम्यान ट्रकमध्ये ‘गोवा व्हिस्की’ नावाचे विदेशी दारूचे एक हजार ५०० बॉक्स आढळले. प्रत्येक बॉक्समध्ये ४८ बाटल्या, प्रत्येकी १८० मिलीलीटर क्षमतेच्या आहेत..दारूसाठ्याची किंमत ९२ लाख १६ हजार इतकी आहे. मुद्देमाल व सुमारे दहा लाखांचा ट्रक जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी चालक मुकशे नाथू प्रजापती (वय ३८, रा. धानी कचावदा, ता. धरमपुरी, जि. धार, मध्य प्रदेश) याला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत मोहाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. .Kolhapur Pansare Case Update : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या खरं कारण सांगितलं वकिलांनी, दाव्याने खळबळ.पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक नितीन करंडे तसेच सचिन वाघ, श्रीकांत निकुंभे, जितेंद्र सैंदाणे, चेतन झोळेकर, पवन थोरात यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. या यशस्वी कारवाईबद्दल वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी मोहाडी पोलिस ठाण्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.