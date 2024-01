Dhule News : ‘आयुष्मान कार्ड' वितरणात धुळे राज्यात नववे; 6 लाख ९२ हजार कार्ड वाटप

Dhule News : जिल्ह्यात आयुष्यमान भारत कार्डचे १५ लाख ३८ हजार ४०१ लाभार्थी असून त्यापैकी सहा लाख ९२ हजार ६८२ कार्डाचे वितरण झाले आहे. हे कार्ड वितरणात धुळे जिल्हा राज्यात नवव्या क्रमांकावर आहे अशी माहिती आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी दिली.

दरम्यान, उर्वरित नागरिकांना आयुष्मान कार्ड वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासकीय, खासगी दवाखान्यात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तसेच महत्त्वाच्या धार्मिकस्थळी तसेच सहकारी संस्थेच्या ठिकाणी कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. (Dhule is ninth in state distribution of Ayushman Card 6 lakh 92 thousand cards distributed news)