Dhule Jal Jeevan Mission : धुळ्यात 'जल जीवन मिशन'ची गती मंदावली; २०२५ संपले तरी ५२ टक्के कामे कागदावरच!

धुळे: ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात २०२४ पर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ जिल्ह्यात अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत जिल्ह्याचे लक्ष्य गाठायचे झाल्यास कामांची गती वाढवणे गरजेचे आहे. २०२५ संपत आले असताना जिल्ह्यात केवळ ४८ टक्के कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून, अजूनही ५२ टक्के कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रत्येक घरात पाणी कधी पोहोचणार हा प्रश्न भेडसावत आहे..राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची पुनर्रचना करत केंद्र सरकारने ‘जल जीवन मिशन’ची सुरूवात केली. योजनेत केंद्र-राज्य सरकारचा ५०-५० टक्के वाटा निश्चित करण्यात आला. योजनेतून प्रत्येक व्यक्तीला दररोज किमान ५५ लिटर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी एकूण ४५१ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली व त्यांचे कार्यारंभ आदेश देखील पारित झाले. मात्र आतापर्यंत यापैकी केवळ २१६ कामेच पूर्ण झाली आहेत, तर २३५ कामे अजूनही अपूर्ण आहेत..२०२८ ची प्रतीक्षा?केंद्र सरकारने ही योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये कामांची संथ गती लक्षात घेऊन काही प्रकल्पांसाठी अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवून २०२८ पर्यंत ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. जिल्ह्याची सध्याची गती पाहता, जिल्ह्याला ‘हर घर जल’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कदाचित २०२८ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे..तांत्रिक अडचणीया कामांना विलंब होण्यामागे निधीचा अभाव हे एक मोठे कारण असल्याचे सांगण्यात येते. मंजूर ४५१ कामांसाठी ३५७ कोटी ५१ लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च होता. पैकी १८७ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आणि तो खर्चही झाला. परंतु अजूनही १६९ कोटी ७४ लाख रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहेत. निधीअभावी अनेक कामे रखडली आहेत. याव्यतिरिक्त कामे प्रलंबित राहण्यामागे तांत्रिक अडचणी, आदिवासी क्षेत्रातील जागांसाठी ना-हरकत पत्र मिळण्यास विलंब, शेतांमध्ये पीक असणे अशी कारणे सांगण्यात येतात..तालुकानिहाय योजनासाक्री तालुक्यात सर्वाधिक २०३ योजनांना मंजुरी मिळाली असून, केवळ ६१ पूर्ण झाल्या, तर १४२ प्रगतिपथावर आहेत. शिरपूर तालुक्यात १३८ पैकी ९४ कामे पूर्ण होऊन ४४ प्रलंबित आहेत. धुळे तालुक्यात ८२ पैकी ४३ पूर्ण, ३९ प्रगतीपथावर आणि शिंदखेडा तालुक्यात २८ पैकी १८ पूर्ण, १० प्रगतीपथावर आहेत..Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!.कामांच्या प्रगतीतील टप्पे१ ते २५ टक्के : २२ कामे२५ ते ५० टक्के : २६ कामे५० ते ७५ टक्के : ४८ कामे७५ ते ९९ टक्के : १३९ कामेभौतिकदृष्ट्या पूर्ण : २१६ कामे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.