Dhule Lok Sabha Code of Conduct : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने राजकीय पक्षांचे शहरातील झेंडे, बॅनर तर उतरविले जात आहेत. दरम्यान, यानिमित्ताने धुळे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये नेत्यांच्या फोटोंनी फुल झालेल्या भिंतीही मोकळ्या झाल्या आहेत. सुमारे ५० फोटो काढल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे आता किमान आचारसंहिता लागू असेपर्यंत या भिंती मोकळ्या राहणार आहेत. (Dhule Lok Sabha Election code of conduct in Municipal Corporation about 50 photos of leaders removed from wall)