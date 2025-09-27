उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : हाय-प्रोफाइल पार्टीसाठी जाणारे एमडी ड्रग्ज धुळ्यात जप्त; कारसह दोन तस्कर अटकेत

Dhule Police Seizes MD Drugs in Major Operation : धुळे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोहाडी शिवारात नवीन नागपूर-सुरत महामार्गावर कारवाई करत, १० लाख ४० हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्ज, कार आणि तीन मोबाईल, असा एकूण १७ लाख ५१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
MD Drugs

MD Drugs

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: उच्चभ्रू घटकाच्या पार्टीमध्ये अवैध वापरल्या जाणाऱ्या एमडी ड्रग्जची तस्करी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शिताफीने उघड केली. मोहाडी शिवारातील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कनजीक नवीन नागपूर-महामार्गावर कारला पकडले. त्यातील दोघांडून दहा लाख ४० हजारांचे एमडी ड्रग्ज, सात लाखांची कार आणि तीन मोबाईल, असा एकूण १७ लाख ५१ हजारांचा मुद्देमाल शुक्रवारी (ता. २६) जप्त केला. ही ड्रग्जची जिल्ह्यात पहिली कारवाई ठरली.

Loading content, please wait...
Dhule
police
crime
maharashtra
Crime News
Vehicle
Drug
Arrest
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com