Dhule Crime : हाय-प्रोफाइल पार्टीसाठी जाणारे एमडी ड्रग्ज धुळ्यात जप्त; कारसह दोन तस्कर अटकेत

धुळे: उच्चभ्रू घटकाच्या पार्टीमध्ये अवैध वापरल्या जाणाऱ्या एमडी ड्रग्जची तस्करी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शिताफीने उघड केली. मोहाडी शिवारातील हॉटेल रेसिडेन्सी पार्कनजीक नवीन नागपूर-महामार्गावर कारला पकडले. त्यातील दोघांडून दहा लाख ४० हजारांचे एमडी ड्रग्ज, सात लाखांची कार आणि तीन मोबाईल, असा एकूण १७ लाख ५१ हजारांचा मुद्देमाल शुक्रवारी (ता. २६) जप्त केला. ही ड्रग्जची जिल्ह्यात पहिली कारवाई ठरली. .जळगावहून धुळ्याकडे सय्यद आतिक सय्यद रफीक (रा. मालेगाव, जि. नाशिक) त्याच्या साथीदारासह कार (जीजे १६, डीएस ०३१४)मधून गुंगीकारक एमडी ड्रग्जची तस्करी करीत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांना गुरुवारी (ता. २५) मिळाली. त्यावरून पथक रवाना केले. .पथकाने मोहाडी शिवारातील हॉटेल रेसिडन्सी पार्कजवळील नवीन नागपूर- सुरत महामार्गावर संशयित वाहनाला पकडले. कारमधील दोघांनी उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना पथकाने शिताफीने पकडले..सय्यद आतिक सय्यद रफीक (वय ३७, रा. ओल्ड आग्रा रोड, न्यू फरहान हॉस्पिटल, मालेगाव) व मजहर खान युसूफ खान (वय ३३, रा. बासवाडा, ता. पत्रीगंज खिडकी, जि. बासवाडा, राजस्थान) अशी दोघांनी नावे सांगितली. अंगझडतीत सय्यदकडे १०४ ग्रॅम सफेद पावडरची पुडी मिळाली. चौकशीत त्याने ही एमडी पावडर असल्याची कबुली दिली. . ना ओळख, ना वाद.... आईसमोर ५ वर्षांच्या चिमुकल्याचं शीर उडवलं, क्रूर आरोपीचं हादरवणारं कृत्य.पोलिसांनी फॉरेन्सिक व्हॅन टीमकडून एमडी पावडरची प्राथमिक तपासणी करीत दहा लाख ४० हजारांची सफेद एमडी ड्रग्ज पावडर, सात लाखांची कार, तीन मोबाईल, असा मुद्देमाल जप्त केला. मोहाडी पोलिस ठाण्यात दोघांविरूद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली. जप्त एमडी ड्रग्ज धुळे शहर व जिल्ह्यातील कोणाकडे विक्रीसाठी जात होते व ड्रग्जचे खरेदीदार कोण, याचा पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.