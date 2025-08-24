उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : धुळ्यात ‘एमपीडीए’चा दणका; दोन सराईत गुंड वर्षभरासाठी नाशिक कारागृहात स्थानबद्ध

Notorious criminals in Dhule placed under MPDA : शहरासह जिल्ह्यात कायदा- सुव्यवस्था अबाधीत राहावी, सार्वजनिक शांतता टिकून राहावी, यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी गुन्हेगारांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: येथील सराईत गुन्हेगार परशुराम उर्फ पुरुषोत्तम रघुवीर परदेशी आणि शेख जावेद शेख मोहम्मद उर्फ जावेद नक्ट्या यास ‘एमपीडीए’अंतर्गत नाशिक येथील कारागृहात एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. शहरासह जिल्ह्यात कायदा- सुव्यवस्था अबाधीत राहावी, सार्वजनिक शांतता टिकून राहावी, यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी गुन्हेगारांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत.

