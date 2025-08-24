Crime News : धुळ्यात ‘एमपीडीए’चा दणका; दोन सराईत गुंड वर्षभरासाठी नाशिक कारागृहात स्थानबद्ध

धुळे: येथील सराईत गुन्हेगार परशुराम उर्फ पुरुषोत्तम रघुवीर परदेशी आणि शेख जावेद शेख मोहम्मद उर्फ जावेद नक्ट्या यास ‘एमपीडीए’अंतर्गत नाशिक येथील कारागृहात एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. शहरासह जिल्ह्यात कायदा- सुव्यवस्था अबाधीत राहावी, सार्वजनिक शांतता टिकून राहावी, यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी गुन्हेगारांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत..सार्वजनिक सुव्यस्थेस धोका पोहचविणारे, समाजविघातक कृत्य करणारे गुंड, धोकादायक व्यक्ती, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स), वाळू तस्कर व अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी तथा त्यांना स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यासाठी १९८१ मध्ये `एमपीडीए`कायदा अस्तित्वात आला आहे..परदेशी याच्यावर ठपकाजिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी समाज विघातक कृत्य, दरोडा टाकणे, गंभीर दुखापत करुन चोरी करणे, जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, शासकीय नोकरावर हल्ला करणे व दुखापत करणे, शासकीय हुकूम न मानणे, दंगा करणे, चिथावणी देणे, पुरावा नष्ट करणे, गुन्हेगारास आश्रय देणे, गुन्हेगारी कट रचणे, जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणे, दहशत माजविणे किंवा अपराधासाठी अग्निशस्त्राचा वापर करणे यासारखे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे करण्याऱ्या परशुराम परदेशी (वय ४५, रा. पश्चिम हुडको, शंभीर फुटी रोड, धुळे) याच्या विरोधात ‘एमपीडीए’अंतर्गत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले..अकरा वर्षांतील गुन्हेशहराचे पोलिस उपअधीक्षक राजकुमार उपासे, चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सुरेशकुमार घुसर, तसेच एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार आदींनी जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुन्हेगार परदेशी यास वर्षासाठी स्थानबध्द करण्याच्या मंजुरीस्तव प्रस्ताव पाठविला. त्यानुसार गुन्हेगार परदेशी यास नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात एक वर्ष स्थानबद्ध करण्याचा आदेश पारित झाला. परदेशी याच्यावर गेल्या ११ वर्षांत आझादनगर, चाळीसगाव रोड, मोहाडी पोलिस ठाण्यात अनेक कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत..जावेद नक्ट्याचे गुन्हेगुन्हेगार शेख जावेद शेख मोहम्मद उर्फ जावेद नक्ट्या (वय ३७, रा. मोगलाई, साक्री रोड, ह. मु. जामचा मळा, सुमय्या लॉन्समागे, शंभर फुटीरोड, धुळे) हा सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न करणे, दरोडा टाकणे, मृत्यु किंवा गंभीर दुखापतीची भिती घालून खंडणी मागणे, फसवणुकीसाठी बनावटीकरण करणे, नकली स्वामित्व चिन्हाने अंकीत माल विकणे, खोट्या चिन्हाचा उपयोग करणे, यासारखे गंभीर गुन्हे करीत असतो..वर्षासाठी स्थानबद्धया पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षक उपासे, शहराचे पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी गुन्हेगार जावेद नक्टयाच्या विरोधात ‘एमपीडीए’चा प्रस्ताव सादर केला. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जावेद नक्ट्या यास वर्षासाठी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबध्द करण्याचा आदेश पारित केला. त्याच्या विरोधात गेल्या सात वर्षांत शहर व चाळीसगावरोड पोलिस ठाण्यात अनेक कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत. .Crime News : पुरावा नसतानाही दहा वर्षांपूर्वीचा खून उघडकीस; नंदुरबार पोलिसांची कामगिरी.नागरीकांना भयमुक्त वातावरणात सण- उत्सव साजरा करण्यासाठी, आगामी निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी दिली. याकामी अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे, उपअधीक्षक उपासे, निरीक्षक पवार, शहराचे निरीक्षक पाटील, अंमलदार संतोष हिरे, कबीर शेख, हर्षल चौधरी, देवेंद्र तायडे, अभिलेळ बोरसे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.