Dhule News : दिवाळीत प्रवाशांना दिलासा! धुळे एसटी विभागाचा 'मेगाप्लॅन': ७३० बसेसद्वारे विशेष वाहतूक नियोजन

धुळे: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागाने विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे. दिवाळीनिमित्त प्रवाशांच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने उपलब्ध ७३० बसद्वारे वाहतुकीचा 'मेगाप्लॅन' केला असून, पुणे आणि मुंबईसह प्रमुख शहरांतून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी तीन टप्प्यांत सेवा पुरविण्यात येणार आहे..दिवाळीत 'धनतेरस' ते 'भाऊबीज' या मुख्य कालावधीत धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख गावे तसेच, शेजारील जिल्ह्यांतील नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या काळात गर्दीच्या मार्गांवर प्रवाशांना दर १५ मिनिटांनी बस उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असले. शिरपूर, शिंदखेडा, तळोदा, शहादा, साक्री यांसह सर्व ग्रामीण भागाची कनेक्टीव्हीटी कायम ठेवण्यात येईल. तसेच, मुंबई, कल्याण, नाशिक, जळगाव, सुरत येथून येणाऱ्यांसाठीही पुरेशा बसेसची सोय आहे..'पुणे'करांसाठी व्यवस्थापुण्यातील नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विभागाने विशेष व्यवस्था केली आहे. पिंपरी- चिंचवड (CNWD कोड) येथून १५ ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत रोज रात्री नऊपासून जादा बसेस सोडण्यात येईल. प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन रोज ५० अतिरिक्त बसेस उपलब्ध करण्यात येतील. सीट आरक्षित होताच लगेच नवीन बस आरक्षणासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. या विशेष सेवेसाठी प्रवाशांना मदत करण्यासाठी विभागाची वाहतूक टीम पिंपरी- चिंचवड, नाशिक फाटा आणि न्यू शिवाजीनगर (वाकडेवाडी) येथे कार्यरत असले..'परती'चेही नियोजनदिवाळी 'पाडवा' आणि 'भाऊबीज' झाल्यानंतर परतीच्या प्रवासासाठी तसेच भावा-बहिणींकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठीही महामंडळ सज्ज आहे. नंदुरबार, शिरपूर, शहादा, साक्री आणि धुळे बसस्थानकावरून पुणे व कल्याण मार्गावर रात्रीच्या वेळी जादा फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी धुळे व देवपूर येथील आरक्षण सुविधा केंद्रे सकाळी ६ ते रात्री ९ पर्यंत दोन पाळीत खुली राहतील..आरक्षण ऑनलाइनने सोपेप्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळाने ऑनलाइन आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. 'एमएसआरटीसी' या मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे तसेच npublic.msrtcors.com या संकेतस्थळावरून प्रवासी सहजपणे तिकिटांचे आरक्षण करू शकतात. प्रवासाची तारीख, मार्ग आणि बस प्रकार निवडून काही मिनिटांत बुकिंग करता येते. दिवाळीच्या गर्दीत आगाऊ आरक्षण करून प्रवास नियोजित करण्याचे आवाहन एसटी प्रशासनाने केले.दिवाळी सणाच्या काळात राज्य परिवहन महामंडळाकडून प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त फेऱ्या वाढविल्या आहेत. प्रवाशांनी महामंडळांच्या बससेवेचा लाभ घ्यावा.- सौरभ देवरे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, राज्य परिवहन महामंडळ, धुळे.