Dhule News : दिवाळीत प्रवाशांना दिलासा! धुळे एसटी विभागाचा 'मेगाप्लॅन': ७३० बसेसद्वारे विशेष वाहतूक नियोजन

MSRTC’s Mega Transport Plan for Diwali Rush : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर धुळे एसटी महामंडळाने पुणे, मुंबईसह विविध शहरांतून गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी ७३० बसेसचा वापर करून विशेष वाहतूक नियोजन (मेगाप्लॅन) केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागाने विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे. दिवाळीनिमित्त प्रवाशांच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने उपलब्ध ७३० बसद्वारे वाहतुकीचा ‘मेगाप्लॅन’ केला असून, पुणे आणि मुंबईसह प्रमुख शहरांतून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी तीन टप्प्यांत सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

