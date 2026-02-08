Dhule News : धुळ्यात महामार्गावरील अतिक्रमणांवर 'हातोडा'; गांजा विक्री अन् गुन्हेगारी अड्ड्यांचाही नायनाट!

धुळे: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला खीळ घालणाऱ्या अतिक्रमणांविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) शनिवारी (ता. ७) आक्रमक पवित्रा घेतला. लळिंग (ता. धुळे) टोलनाक्यापासून या धडक मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून, महामार्गाच्या दुतर्फा असलेले अनधिकृत हॉटेल्स, टपऱ्या आणि दुकानांवर प्रशासनाने ‘हातोडा’ चालवला. अनपेक्षित सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे अतिक्रमणधारकांची मोठी तारांबळ उडाली..महामार्गालगतच्या काही अतिक्रमणांच्या आडोशाने गैरव्यावसायिकांकडून गांजा विक्रीसारखे अवैध व्यवसाय सुरू असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. याप्रकरणी दोन संशयितांना अटकही झाली आहे. गुन्हेगारी कारवाया आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता प्रशासनाने ही मोहीम तीव्र केली आहे. सध्या अवधान औद्योगिक वसाहतीपासून लळिंग टोलनाक्यापर्यंत महामार्ग रुंदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अतिक्रमणांमुळे कामाची गती मंदावली होती..पोलिसांचा कडा पहाराकारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात होता. जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विश्वजित जाधव यांच्या मार्गदर्शनात मोहाडी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला. आगामी काळात महामार्ग पूर्णपणे मोकळा होईपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे..Mohol Election : मोहोळमध्ये ढाब्यावर सापडली मतदान यंत्रे; तालुक्यात खळबळ.मुदत संपली, कारवाई सुरूप्राधिकरणाने संबंधितांना यापूर्वी अनेकदा नोटिसा बजावल्या होत्या. कारवाईपूर्वी दिलेली ४८ तासांची अंतिम मुदत संपल्यानंतरही अतिक्रमणे न हटवल्याने शनिवारी सकाळी नऊपासून पोलिस बंदोबस्तात जेसीबीच्या साहाय्याने बांधकामे जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात झाली. दिवसभरात सुमारे ६० ते ७० अतिक्रमणे हटविण्यात आली. काही व्यावसायिकांनी वेळ वाढवून मागण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रशासनाने त्याला जुमानले नाही..पुढील दोन दिवस चाळीसगाव चौफुलीपर्यंत महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची अतिक्रमणे काढली जाणार आहेत. कारवाईत अडथळा न आणता अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून सहकार्य करावे.- शिल्पा पाटील, पोलिस निरीक्षक, मोहाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.