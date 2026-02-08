उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात महामार्गावरील अतिक्रमणांवर 'हातोडा'; गांजा विक्री अन् गुन्हेगारी अड्ड्यांचाही नायनाट!

NHAI Begins Encroachment Removal Drive in Dhule : मुंबई–आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी धुळे जिल्ह्यात एनएचएआयकडून पोलिस बंदोबस्तात अनधिकृत हॉटेल्स व टपऱ्यांवर जेसीबीद्वारे कारवाई करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला खीळ घालणाऱ्या अतिक्रमणांविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) शनिवारी (ता. ७) आक्रमक पवित्रा घेतला. लळिंग (ता. धुळे) टोलनाक्यापासून या धडक मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून, महामार्गाच्या दुतर्फा असलेले अनधिकृत हॉटेल्स, टपऱ्या आणि दुकानांवर प्रशासनाने ‘हातोडा’ चालवला. अनपेक्षित सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे अतिक्रमणधारकांची मोठी तारांबळ उडाली.

