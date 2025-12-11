Dhule News : धुळे शहराचे मुख्य चौक होणार होर्डिंगमुक्त! अनधिकृत फलकधारकांना ४८ तासांची नोटीस

धुळे: शहरातील मुख्य चौक होर्डिंगमुक्तच हवेत. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या, कर न भरणाऱ्या होर्डिंगधारकांना ४८ तासांची नोटीस द्यावी आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह थकीत रक्कम न भरल्यास संबंधितांची होर्डिंग अनधिकृत समजून काढून टाका, असे आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक नितीन कापडणीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच अनधिकृत नळ व अनधिकृत ड्रेनेज कनेक्शनधारकांना डिमांड नोटीस देऊन ते अधिकृत करून घ्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले..महापालिकेत बुधवारी (ता.१०) प्रशासकीय महासभा झाली. आयुक्त तथा प्रशासक कापडणीस, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, विभागप्रमुख व इतर अधिकारी उपस्थित होते. महापालिका मालकीच्या खुल्या जागेत स्वखर्चाने फलक उभारणी करुन जाहिरातीसाठी वापरणेकामी वार्षिक जाहीरात परवाना शुल्क, जागा भाडे, लायसन्स फी भरून नवीन होर्डिंग उभारण्यासाठी खासगी ठेकेदार नियुक्त करणे तसेच जुन्या अस्तित्वातील व नवीन निविदेद्वारे प्राप्त दर समान करण्याचा विषय सभेपुढे होता..चौक होर्डिंगमुक्त कराया पार्श्वभूमीवर जाहिरात विभागप्रमुख तथा प्रभारी सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र माईनकर यांनी अस्तित्वातील होर्डींग्जधारकांना कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले. मात्र, काहींनी अपूर्ण कागदपत्र सादर केल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्त कापडणीस यांनी अशा संबंधितांना ४८ तासांची नोटीस बजावून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगावे, अन्यथा असे होर्डींग्ज अनधिकृत समजून काढून टाकले जातील, असे बजवावे व कारवाई करावी. यासाठी होणारा खर्चही संबंधितांकडून वसुल करावा, असा आदेश आयुक्तांनी दिला. मुख्य चौकांमध्ये कोणतेही होर्डींग लागणार नाही, लोखंडी स्ट्रक्चर नको, चौकापासून २५ मीटर दूर होर्डींग राहील यादृष्टीने उपाययोजना करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले..संबंधितांना डिमांड द्याअनधिकृत नळजोडण्या अमृतधारा ॲपद्वारे अधिककृक करण्यासाठी मान्यता घेण्याचा विषय सभेपुढे होता. यानुसार शहरात ५० हजारांवर अनधिकृत नळजोडण्या आहे, त्या अधिकृत करण्यासाठी संबंधितांना डिमांड नोटीस द्यावी. तसेच ज्यांनी अनधिकृतपणे ड्रेनेजलाइनला कनेक्शन्स जोडले आहेत. .त्यांनाही डिमांड नोटीस द्यावी, अशी सूचना आयुक्तांनी दिली. तीन महिन्यांत ही कार्यवाही झाली पाहिजे. अन्यथा संबंधित भागातील ज्युनिअर इंजिनिअर्सवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अधिकृत नळ व अनधिकृत ड्रेनेज कनेक्शन्सबाबतची ही कार्यवाही पुढे नियमित सुरु ठेवावी, असेही त्यांनी बजावले..भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टरभटक्या जनावरांसाठी (कुत्रे) शेल्टर हाऊस बांधण्याचा विषयही महासभेत मंजूर झाला. एकूण दोन कोटी ८९ लाख ८९ हजार ८१८ रुपये यासाठीचे अंदाजपत्रक आहे. अवधान सर्व्हे नंबर ६२/१ येथील मनपा मालकीच्या जागेवर साधारण २८ हजार स्क्वेअर फुट जागेवर हे शेल्टर उभारण्यात येणार आहे. वैशिष्यपूर्ण/नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी मिळविण्याचा यासाठी प्रयत्न करावा. अन्यथा, मनपा फंडातून हे काम करण्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले..Supreme Court: दरवाढीस जबाबदार कोण? ‘इंडिगो’च्या खोळंब्यावरून हायकोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे.मॉल, मंडई नामकरणास मंजुरीदेवपूर भागातील नवरंग पाण्याच्या टाकीजवळील प्रस्तावित व्यापारी संकुलास ‘जयहिंद सिटी मॉल’ तसेच भाजी मंडईला ‘सहकारमहर्षी दादासाहेब रावल भाजी मंडई’ नामकरण करण्यास महासभेने मंजूरी दिली. नामकरणाचे हे दोन्ही विषय आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या पत्रानुसार अजेंड्यावर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.