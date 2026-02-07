Dhule Municipal Corporation : प्रशासकराज संपलं, लोकशाहीचं पर्व सुरू! धुळे मनपात भाजपच्या ५० नगरसेवकांचा 'पॉवर शो'

धुळे: धुळ्याच्या महापौरपदी भाजपच्या मायादेवी परदेशी व उपमहापौरपदी ज्योत्स्ना पाटील यांच्या निवडीवर शुक्रवारी (ता. ६) महापालिकेतील विशेष सभेत शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून असलेले महापालिकेतील प्रशासकराजही संपुष्टात आले. यानिमित्ताने निर्विवाद संख्याबळ असलेल्या भाजपची महापालिका सत्तेची दुसरी ‘टर्म’ सुरू झाली. .कमी संख्याबळ असतानाही महापौर, उपमहापौरपदासाठी विरोधी पक्षांनी उमेदवार दिले खरे पण त्याचा उपयोग झाला नाही. या निवडीदरम्यान विरोधी पक्षांचे नगरसेवक आपापल्या पक्ष-आघाडीशी एकनिष्ठ राहिले हेच काय ते विरोधी पक्षांना समाधान. एकमात्र अपक्ष नगरसेवकाने तटस्थ भूमिका निभावली..महापालिकेच्या निवडणुकीत ७४ जागांपैकी भाजपचे सर्वाधिक ५० नगरसेवक निवडून आले अन् महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा सत्ता प्राप्त केली. या दुसऱ्या टर्ममध्ये महापौर, उपमहापौरांच्या निवडीसाठी शुक्रवारी सकाळी अकराला महापालिकेतील स्व. अटलबिहारी वाजपेयी सभागृहात विशेष सभा झाली. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते पीठासीन अधिकारी होत्या. .आयुक्त तथा प्रशासक नितीन कापडणीस, नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. विशेष सभेत प्रथम महापौर व नंतर उपमहापौरपदासाठी निवड प्रक्रीया झाली. यात महापौर, उपमहापौरपदासाठी प्राप्त अर्जांची छाननी, नंतर उमेदवारांना अर्ज माघारीसाठी १५ मिनिटांचा अवधी देण्यात आला. दोन्ही पदांसाठी कुणीही अर्ज मागे न घेतल्याने नगरसेवकांना हात उंचावून मतदान घेण्यात आले..५० नगरसेवकांचे पाठबळमहापौरपदासाठी भाजपतर्फे मायादेवी परदेशी, तर उपमहापौरपदासाठी ज्योत्स्ना पाटील यांचे अर्ज होते. मतदान प्रक्रियेत या दोन्ही उमेदवारांना त्यांच्यासह पक्षाच्या सर्व ५० नगरसेवकांचे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे पीठासीन अधिकारी विसपुते यांनी महापौरपदी मायादेवी परदेशी यांची, तर उपमहापौरपदी ज्योत्स्ना पाटील यांची निवड घोषित केली. महापौरपदी परदेशी यांच्या निवडीनंतर सभागृहाबाहेर महापालिका प्रवेशद्वाराजवळ भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोष केला..विरोधकही एकसंधविरोधी पक्ष एमआयएम तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना यांच्या शहर विकास आघाडीनेही महापौर, उपमहापौरपदासाठी उमेदवार दिले होते. निवडीदरम्यान या उमेदवारांनी माघारही घेतली नाही. यात महापौरपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना आघाडीच्या शहर विकास आघाडीतर्फे शिवसेनेच्या नगरसेविका गिता नवले, तर उपमहापौरपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अन्सारी इरफान अहमद फजलू रहेमान यांना प्रत्येकी १३ मते मिळाली. .यात राष्ट्रवादीचे आठ व शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांचे त्यांना पाठबळ मिळाले. एमआयएमच्या महापौरपदासाठीच्या उमेदवार हसीनाबानो साजिद अली अन्सारी व उपमहापौरपदाचे उमेदवार पठाण आमिर असलम यांना त्यांच्या पक्षाच्या सर्व दहा नगरसेवकांचे पाठबळ मिळाले. या दोन्ही पदांसाठी झालेल्या निवड प्रक्रियेत एकमेव अपक्ष नगरसेवक रऊफ खान पठाण हे तटस्थ राहिले..रॅलीने मनपात दाखलमहापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रियेसाठी भाजपचे नवनिर्वाचित सर्व ५० नगरसेवक सकाळी नऊला आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात एकत्र आले. तेथे सर्व नगरसेवकांना निवड प्रक्रियेबाबत पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार अग्रवाल यांनी मार्गदर्शन केले. नंतर सर्व नगरसेवकांनी भगवे फेटे बांधत आमदार कार्यालयापासून वाद्यांच्या गजरात रॅलीने महापालिकेत आले. .रॅलीत पालकमंत्री रावल, आमदार अग्रवाल, भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले. मार्गात मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. निवड प्रक्रियेनंतर महापौर श्रीमती परदेशी, उपमहापौर श्रीमती पाटील यांची मिरवणूक काढण्यात आली. पालकमंत्री रावल, आमदार अग्रवाल, भाजप जिल्हाध्यक्ष अंपळकर यांना खांद्यावर घेत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. नंतर डीजेच्या तालावर आग्रारोडने ही विजयी मिरवणूक गेली..Tanaji Sawant Audio Clip: ''कोट-दोन कोट जाऊ द्या... व्हॉट्सअॅपला यादी टाका'', तानाजी सावंतांनी मतदानासाठी पैसे वाटले? क्लिप व्हायरल.धुळेकर जनतेनेही विश्वासाने भाजपला महापालिकेची सत्ता दिली आहे. पक्षनेतृत्व, पदाधिकाऱ्यांनी शहराचे नेतृत्व करण्याची संधी मला दिली आहे. या विश्वासाला तडा जावू देणार नाही, मिळालेल्या संधीचे सोने करणार. शहर स्वच्छतेसह मुलभूत गरजा पुरविणे व समस्यांचे निराकरण करण्याचा माझा प्रयत्न राहील.- मायादेवी परदेशी, महापौर, धुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.