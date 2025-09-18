उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : 'नागरिकांनी दबावगट निर्माण करून कामांचे सोशल ऑडिट करावे'; धुळे महानगर मंचचा सूर

Citizens Demand Accountability in Dhule Municipal Works : धुळे शहरातील नागरी समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी धुळे महानगर मंचच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
Dhule Municipal Works

Dhule Municipal Works

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिकेच्या कामांसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित कराव्यात, लोकांनी दबावगट निर्माण करून कामांचे सोशल ऑडिट केले पाहिजे, अशी भूमिकावजा मागणी धुळे महानगर मंचाच्या बैठकीतून समोर आली.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Municipal Corporation
Development
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com