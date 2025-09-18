Dhule News : 'नागरिकांनी दबावगट निर्माण करून कामांचे सोशल ऑडिट करावे'; धुळे महानगर मंचचा सूर

धुळे: महापालिकेच्या कामांसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात, लोकांनी दबावगट निर्माण करून कामांचे सोशल ऑडिट केले पाहिजे, अशी भूमिकावजा मागणी धुळे महानगर मंचाच्या बैठकीतून समोर आली..धुळे महानगर कार्यक्षेत्रातील नागरी वसाहतीत राहणाऱ्या नागरिक, मतदार व करदात्यांचे जगणे सुरक्षित व संपन्न रहावे, मनपा कार्यक्षेत्रातील विविध नागरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मतदार व करदाते म्हणून दक्ष राहून काम करण्याची गरज लक्षात घेऊन विविध नागरी विषयांचे अभ्यासक व तज्ञ व्यक्तींच्या सहभाग व सहकार्याने जनतेचे प्रबोधन व्हावे, प्रश्नांच्या निराकरणासाठी एकत्रितपणे कार्यरत होणे यासाठी धुळे शहरातील अनुभवी जबाबदार नागरिकांच्या सहभागाने धुळे महानगर नागरिक मंच जुलै-२०२३ पासून कार्यरत आहे. या मंचची १२ सप्टेंबरला बैठक झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एम. एस. पाटील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भा. ई. नगराळे व इतर पदाधिकारी, मान्यवर, नागरिक उपस्थित होते..विविध समस्यांवर चर्चाबैठकीत उपस्थित नागरिकांनी धुळे शहराच्या समस्या व शहर विकासाच्या नियोजनाबद्दल विचार व मनोगत व्यक्त केले. यात शहरातील सार्वजनिक जागांवर खासगी लोकांनी केलेले अतिक्रमण, शहराच्या अनेक भागात आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा होणे, पाणीपुरवठ्याच्या वेळा निश्चित नसणे, रात्री-अपरात्री पाणीपुरवठा करणे, डांबरीकरण झालेल्या चांगल्या रस्त्यांचे पुन्हा काँक्रिटीकरण होणे, गटारांची साफसफाई नसणे, नियमित कचरा संकलन न होणे, कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सार्वजनिक मोकळ्या जागांवर उद्यान निर्मिती, मोकळ्या जागा सुरक्षित करण्याची आवश्यकता आदी विविध समस्या व मुद्दे मांडण्यात आले..या कामाबाबत सूचनाधुळे शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने अनेकजणांनी सूचनाही मांडल्या. यात व्यवस्थित शहर नियोजनाच्या अनुषंगाने शहराचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) योग्य पद्धतीने तयार करणे, भविष्यातील लोकसंख्येचा विचारकरुन सोयी-सुविधांचे नियोजन, कामांसंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, कामांचे सोशल ऑडिट करण्यासाठी दबाव निर्माण करणे, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करावा, शहरातील तज्ञांचा गट तयार करावा, युवकांचा सहभाग वाढवावा, लोकांच्या तक्रारी मागवून त्याचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा आदी सूचना बैठकीतून समोर आल्या..Nashik Railway Station : नाशिक रेल्वे स्थानक कुंभमेळ्यासाठी सज्ज होणार; रेल्वे प्रशासनाची तयारी सुरू.या बैठकीला अविनाश पाटील, गो. पी. लांडगे, डॉ. मोहन मोरे, डॉ. संजय पाटील, संदीप देवरे, अबीदभाई शेख, प्रा. बी. ए. पाटील, नाजनीन शेख, प्रा. गोपाळ निंबाळकर, प्रकाश पाटील, नवल ठाकरे, स्वप्नाली ठाकरे, प्रभाकर सूर्यवंशी, बाबूराव रोकडे, प्रा. डॉ. राजेंद्र बैसाणे, किशोर वाकळे, प्रा. डॉ. राहुल आहेर, प्रा. महेंद्र नगराळे, संजय गावित, योगेश पाडवी, नीलेश पाडवी आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.