Dhule Municipal Corporation : धुळेकरांची पायपीट थांबणार! मनपाचा प्रभाग समिती कार्यालये सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

धुळे: महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रभाग समिती कार्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी हा निर्णय स्वागतार्ह आणि सोयीचा ठरणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी प्रभाग कार्यालये सुरू करण्याचा प्रयोग झाला होता. मात्र, हा प्रयोग फेल ठरला. पुन्हा तशी स्थिती येऊ नये यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन आणि काळजी घेण्याची गरज आहे..धुळे महापालिका प्रशासनाने २०२५-२६ चे सुधारित व २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक नुकतेच प्रशासकीय स्थायी समिती सभेपुढे सादर करुन ते मंजूर केले. या अंदाजपत्रकात आयुक्त तथा प्रशासक नितीन कापडणीस यांनी विविध कामांचा संकल्प केला आहे. यात शहरवासियांच्यादृष्टाने महत्वाचा प्रभाग समिती कार्यालये कार्यान्वित करण्याचा संकल्प आहे. .शहरातील देवपूर नवरंग जलकुंभ, जुने धुळे, मनपा शाळा-५ व अशोक नगर येथे या कार्यालयांचे नियोजन आहे. या प्रभाग समिती कार्यालयांची जबाबदारी प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांकडे असणार आहे. त्या-त्या भागातील नागरिकांची महापालिकेशी संबंधित कामे त्यांच्या भागातील प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये व्हावीत, तक्रारींचे निरसन व्हावे, प्रत्येक कामासाठी त्यांना महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत यावे लागू नये थोडक्यात कामांचे विकेंद्रीकरण व्हावे यादृष्टीने प्रभाग समिती कार्यालये महत्वाची आहेत. प्रभाग कार्यालयांत नागरी सुविधा केंद्रही सुरू करण्यात येणार असल्याने ही प्रभाग समिती कार्यालये नागरिकांसाठी सोयीची ठरणार आहेत..विस्तार वाढल्याने गरजहद्दवाढीनंतर महापालिका क्षेत्रात अंशतः एक व दहा संपूर्ण गावे समाविष्ट झाली आहेत. शिवाय शहराचा चारही बाजूने विस्तार होत आहे. विविध भागात नवीन वसाहती उभ्या राहात आहेत. या नवीन वसाहती शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून लांब आहेत. त्यामुळे विशेषतः या भागातील नागरिकांना आपली कामे घेऊन शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या महापालिकेत येणे गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे प्रभाग समिती कार्यालये गरजेची आहेत..यापूर्वीचा प्रयोग फेलप्रभाग कार्यालये सुरु करण्याचा प्रयोग यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने केला होता. त्यासाठी प्रभाग कार्यालयांची दुरुस्ती, साहित्याची उपलब्धता असा सर्व सोपस्कार झाला होता. नंतर काही दिवसांतच ही प्रभाग कार्यालये बंद पडली. त्यामुळे या कामावर झालेला खर्चही वाया गेला. .Belgaum Schools : केपीएस मॅग्नेट योजनेमुळे हजारो सरकारी शाळांवर टांगती तलवार; बेळगाव जिल्ह्यात ग्रामस्थ रस्त्यावर.प्रभाग कार्यालये सुरू करण्याचा हा अनुभव पाहता यावेळी प्रशासनाने अत्यंत काटेकोर नियोजन करुनच प्रभाग कार्यालये सुरु करण्याचा प्रयोग सुरु करण्याची गरज आहे. महापालिकेकडे मनुष्यबळाचीही कमतरता असल्याने त्यातूनही मार्ग काढण्याची गरज आहे. प्रभाग कार्यालयांच्या या प्रयोगाला नवीन सत्ताधाऱ्यांकडून कसे पाठबळ मिळते त्यावरही या प्रयोगाचे यशापयश अवलंबून आहे..जनगणेसाठीही गरजकेंद्र शासनाने जनगणना-२०२७ ची घोषणा केली आहे. या जनगणनेच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे. जनगणनेच्या या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालये अत्यंत महत्वाची आहेत. मनपा प्रशासनाने चार क्षेत्रिय कार्यालये कार्यान्वित केल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रभाग समिती कार्यालये इतर दैनंदिन कामांसह जनगणनेसाठीही उपयुक्त ठरणार आहेत..