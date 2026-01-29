उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळेकरांची पायपीट थांबणार! मनपाचा प्रभाग समिती कार्यालये सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Dhule Municipal Corporation Plans Ward Committee Offices : धुळे महानगरपालिका मुख्य इमारत: नागरिकांच्या सोयीसाठी शहराच्या विविध भागांत प्रभाग समिती कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरू आहे
Dhule Municipal Corporation

Dhule Municipal Corporation

धुळे: महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रभाग समिती कार्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी हा निर्णय स्वागतार्ह आणि सोयीचा ठरणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी प्रभाग कार्यालये सुरू करण्याचा प्रयोग झाला होता. मात्र, हा प्रयोग फेल ठरला. पुन्हा तशी स्थिती येऊ नये यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन आणि काळजी घेण्याची गरज आहे.

