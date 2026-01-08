उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे मनपाच्या ११ राखीव जागांसाठी ४९ उमेदवार मैदानात; एससी-एसटी जागांवर राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला

SC and ST Reserved Seats Shape Dhule Election Battle : धुळे महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर राखीव जागांचे बदललेले प्रभागनिहाय आरक्षण. या ११ जागा अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
Dhule Municipal Election

Dhule Municipal Election

sakal 

रमाकांत घोडराज
Updated on

धुळे: महापालिका निवडणुकीत एकूण ७४ जागांपैकी अनुसुचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी सहा, तर अनुसुचित जमाती (एसटी) साठी पाच जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे या दोन्ही संवर्गातून एकूण ११ सदस्य निवडून येतात. या ११ जागांसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्षदेखील रिंगणात उतरतात.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
election
ST
sc
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com