Dhule Municipal Election : धुळे मनपाच्या ११ राखीव जागांसाठी ४९ उमेदवार मैदानात; एससी-एसटी जागांवर राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला

धुळे: महापालिका निवडणुकीत एकूण ७४ जागांपैकी अनुसुचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी सहा, तर अनुसुचित जमाती (एसटी) साठी पाच जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे या दोन्ही संवर्गातून एकूण ११ सदस्य निवडून येतात. या ११ जागांसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्षदेखील रिंगणात उतरतात. .या ११ जागांसाठी २०१८ मध्ये ५३ उमेदवार रिंगणात होते, तर २०२५ ला ४९ उमेदवार आहेत. या राखीव जागांसाठी या वेळी उमेदवारांची संख्या तीनने कमी झाली असली तरी प्रमुख राजकीय पक्षांकडून या जागांवर उमेदवार दिले जातात. शिवाय काही इतर राजकीय पक्ष, अपक्षदेखील रिंगणात उतरतात. त्यामुळे या अकरा जागांसाठीही मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे..महापालिकेच्या ७४ जागांमध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी सहा व अनुसुचित जमातीसाठी पाच जागा आरक्षित आहेत. २०१८ च्या निवडणुकीतील अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी प्रभाग-१ अ (महिला), प्रभाग-४ अ, प्रभाग-७ अ, प्रभाग-१५ अ (महिला), प्रभाग-१६ अ (महिला) व प्रभाग-१८ अ या जागा आरक्षित होत्या, तर अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी प्रभाग-६ अ (महिला), प्रभाग-१० अ, प्रभाग-१४ अ (महिला), प्रभाग-१ ब व प्रभाग-१६ ब (महिला) आरक्षित होत्या. तर आत्ता २०२५ च्या निवडणूकीत प्रभाग-५ अ, प्रभाग-७ अ (महिला), प्रभाग-८ अ, प्रभाग-९ अ (महिला) प्रभाग-१० व प्रभाग-१८ अ (महिला) या जागा अनुसुचित जातीसाठी तर प्रभाग-२ अ, प्रभाग-३ अ (महिला), प्रभाग-७ ब, प्रभाग-८ ब (महिला), प्रभाग-१८ ब (महिला) या जागा अनुसुचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत..एससी जागांचे चित्रअनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गाच्या राखीव जागांसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांसह इतर काही राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी चुरस पाहायला मिळते. याशिवाय ज्यांनी राजकीय पक्षांकडून तिकिट व पाठबळ मिळत नाही, ते अपक्ष म्हणून निवडणूकीच्या रिंगणात उतरुन आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. .त्यामुळे २०१८ च्या निवडणुकीत अनुसुचित जातीसाठी राखीव सहा जागांसाठी तब्बल ३६ उमेदवार रिंगणात उतरले होते. यात महिलांसाठी राखीव तीन जागांसाठी २० उमेदवार उतरल्या होत्या, तर उर्वरीत तीन जागांसाठी १६ उमेदवार रिंगणात होते. आता २०२५ च्या निवडणूकीतही सहा जागा असून, महिलांसाठी राखीव तीन जागांसाठी १२ तर उर्वरीत तीन जागांसाठी १४ उमेदवार रिंगणात आहेत..एसटी जागांचे चित्रअनुसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी राखीव पाच जागांवरही उमेदवारीसाठी चुरस पाहायला मिळते. त्यातही विविध राजकीय पक्षांकडून या जागांवर उमेदवार दिले जातात. २०१८ च्या निवडणूकीत राखीव पाच जागांसाठी एकूण १७ उमेदवार रिंगणात होते. यातील तीन महिला राखीव जागांवर आठ तर उर्वरीत दोन जगांसाठी नऊ उमेदवार रिंगणात उतरले होते. यावेळी २०२५ मध्ये महिलांसाठी राखीव तीन जागांसाठी १४ तर उर्वरीत दोन जागांसाठी नऊ उमेदवार रिंगणात आहेत..Pune News: Ajit Pawar जेव्हा अपघातग्रस्त दुचाकीस्वाराच्या मदतीला धावले | PMC Elections 2026 | Sakal News.उमेदवारीसाठी पक्षांतरएससी-एसटीसाठी राखीव जागांवरून निवडणूक लढविण्यासाठी या वेळी काही उमेदवारांनी थेट आपापले पक्षही बदलले आहेत. विशेषतः एससी राखीव जागांवरील काही उमेदवार आपल्या राजकीय, सामाजिक विचारांना आणि भूमिकेला तिलांजली देऊन अगदी टोकाचा विरोधाभास असलेल्या पक्षात प्रवेश करून या वेळी निवडणूक लढवत आहेत हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.