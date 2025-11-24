Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणुकीत मोठा घोळ! एका प्रभागातील शेकडो मतदार दुसऱ्या प्रभागात; राजकीय पक्षांना डोकेदुखी

धुळे: महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याच्या तक्रारी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह अनेक माजी नगरसेवकांकडून होत आहेत. एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्याच कुठल्या तरी प्रभागात टाकण्यात आले आहेत. .काही प्रभागात शेकडोंनी ही संख्या असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे हा घोळ निस्तरायचा कसा, असा प्रश्न आहे. हरकती-सूचनांसाठीही काही मर्यादा आहेत, शिवाय वेळही कमी दिल्याने अडचणीत भरच आहे..महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ अंतर्गत राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने २० नोव्हेंबरला धुळे महापालिका क्षेत्रातील सर्व १९ प्रभागांच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रभागनिहाय प्रसिद्ध केल्या. या याद्यांमध्ये तब्बल २८ हजारांवर दुबार मतदार असल्याची माहिती समोर आली..या दुबार मतदारांच्या समस्येव्यतिरिक्त इतरही काही तक्रारी राजकीय पक्ष, माजी नगरसेवकांकडून होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘सकाळ’ने यासंदर्भात काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व माजी नगरसेवकांची मते जाणून घेतली असता त्यांनीही मतदार याद्यांमध्ये बराच घोळ असल्याचे नमूद केले..मतदारांचे प्रभाग बदललेप्रारुप प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्याच कुठल्यातरी प्रभागात जोडले आहेत. मतदारांची ही संख्या अनेक ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यात प्रभागांच्या मतदार याद्यांची विभागणी करतांना त्या- त्या प्रभागातील सिमांवरील भागांचे मतदार इकडचे तिकडे झाल्याचे सागण्यात येते. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या एका प्रभागातील शेकडो मतदार इतर प्रभागात जोडल्याचेही एका माजी नगरसेवकाने सांगितले..पानावर एकच मतदारप्रारुप मतदार याद्यांच्या गठ्ठ्यांत एका पानावर एकाच मतदाराचे नाव असल्याचीही अनेक पाने आहेत. नव्याने समाविष्ट झालेले हे मतदार असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकाराबाबतही राजकीय पक्ष साशंक आहेत. असे मतदार शोधणेही कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..हरकतींसाठी मर्यादामतदार याद्यांवर हरकती घेण्याची सुविधा असली तरी यासाठी सातच दिवस मिळाले आहेत. प्रत्येक प्रभागात किमान १६-१७ हजार ते २६-२७ हजार मतदारांची संख्या आहे. या मतदारांची यादी तपासणे या कमी वेळात शक्य नाही. शिवाय एकगठ्ठा किंवा एकत्रित यादीच्या स्वरुपातील हरकती दाखल करता येत नाहीत..त्यामुळे वैयक्तिक स्वरुपात किती हरकती दाखल होणार असा प्रश्न आहे. तसेच जे जागरुक मतदार आहेत ते हरकती घेऊ शकतील. इतर असंख्य मतदारांना याबाबत काहीच माहिती नसते. त्यामुळे मतदार याद्यांमधील हा घोळ काही राजकीय पक्षांसह इच्छूक उमेदरावांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे..Bhushan Gavai: नव्या सरन्यायाधीशांसाठी भूषण गवईंनी सोडली कार, घालून दिला आदर्श; नेमकं काय घडलं?.टोळ्यांचा दबाव!निवडणुकीत जास्तीत जास्त पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने ‘माल’दार उमेदवाराच्या प्रभागात मतदारांची एकगठ्ठा मते घुसविण्यासाठी काही टोळ्या तयार झाल्याचीही चर्चा आहे. या टोळ्या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेकडे तक्रारी करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे समजते. त्यामुळे याबाबत यंत्रणेला अधिक सजग राहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.