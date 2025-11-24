उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणुकीत मोठा घोळ! एका प्रभागातील शेकडो मतदार दुसऱ्या प्रभागात; राजकीय पक्षांना डोकेदुखी

Massive Errors Reported in Dhule Draft Voter Lists : धुळे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ आढळला आहे. एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात जोडले गेल्याच्या तक्रारी असून, हरकतींसाठी मिळालेला कमी वेळ इच्छुकांसाठी आव्हान बनला आहे.
रमाकांत घोडराज
धुळे: महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याच्या तक्रारी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह अनेक माजी नगरसेवकांकडून होत आहेत. एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्याच कुठल्या तरी प्रभागात टाकण्यात आले आहेत.

