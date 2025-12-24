Dhule Municipal Election : कोणाला 'हो' म्हणावे अन् कोणाला 'नाही'? इच्छुकांच्या गर्दीने भाजपचे नेते 'स्ट्रेस'मध्ये

धुळे: महापालिका निवडणुकीमुळे भारतीय जनता पक्षाकडे इच्छुकांची मोठी भाऊगर्दी झाली आहे. ७४ पैकी ६० जागा लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपकडे तब्बल ५५० इच्छुकांनी शड्डू ठोकला आहे. मर्यादित जागा आणि नव्या- जुन्या इच्छुकांच्या या प्रचंड संख्येमुळे पक्षाचे आमदार, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रमुख लोकप्रतिनिधी कमालीच्या ‘स्ट्रेस’मध्ये (ताण) आहेत. .या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेली स्थिती हाताळण्यासाठी भाजपकडून मंगळवारी (ता. २३) बैठक घेण्यात आली. ज्या इच्छुकांना उमेदवारी मिळणार नाही, त्यांनी नाराजीऐवजी संयम राखावा, त्यांना योग्य न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री जयकुमार रावल आणि आमदार अनुप अग्रवाल यांनी दिली..कोअर कमिटी घेणार निर्णयपालकमंत्री रावल म्हणाले, की ‘‘पक्षांतर्गत उमेदवारी न मिळाल्यास कोणीही नाराज होऊ नये. उमेदवार निवडीचे काम ‘कोअर कमिटी’मार्फत वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केले जाईल. भाजप हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून, प्रत्येकाला योग्य वेळी संधी दिली जाते. महापालिका निवडणूक ही काही शेवटची संधी नाही. जिल्हा नियोजन समितीसह विविध माध्यमातून कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सर्वांनी एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जात महापालिकेत भाजपची सत्ता आणण्याचा संकल्प करावा,’’ असे आवाहन त्यांनी केले..हो, नाही कुणाला म्हणावे?आमदार अनुप अग्रवाल यांनी आपली चिंता व्यक्त करताना सांगितले, की ‘‘अद्याप कोणाचीही उमेदवारी निश्चित झालेली नाही. आणखी सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. सर्व ५५० इच्छुक आमचेच कार्यकर्ते आहेत, त्यामुळे कोणाला ‘हो’ म्हणावे आणि कोणाला ‘नाही’, या विचाराने आम्ही सध्या चिंताग्रस्त आहोत. ही वस्तुस्थिती इच्छुकांनी समजून घ्यावी.’’ शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनीही मार्गदर्शन केले. ज्यांना तिकीट मिळणार नाही, त्यांनी स्वतःला अक्षम मानू नये, असे ते म्हणाले..लाभलेली उपस्थितीमाजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, आमदार राम भदाणे, डॉ. सुशील महाजन, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, जयश्री अहिरराव, प्रदीप कर्पे, डॉ. माधुरी बोरसे, कल्पना महाले, गोपाल केले, विनायक शिंदे, ओम खंडेलवाल, संजय शर्मा, दिलीप साळवे, प्रा. रवींद्र निकम, नारायण पाटील, यशवंत येवलेकर, पवन जाजू यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते..Media Freedom Under Threat in Bangladesh: बांगालदेशात आता माध्यम स्वातंत्र्यही धोक्यात!, कट्टरपंथींनी टेलिव्हिजन अँकरला दिली जीवे मारण्याची धमकी.धुळ्याच्या पक्ष बैठकीतील लक्षवेधी मुद्देभाजपची कोणाशीही युती नको, ‘एकला चलो रे’चा इच्छुकांचा सूरमाजी महापौर, इतर पदे उपभोगलेले उमेदवारी मागतात, असे विधान येताच टाळ्याज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही असे वाटते, त्यांनी आताच पक्ष सोडून जाण्याचा सल्लाउमेदवारी मिळो वा न मिळो, पक्षनिष्ठ राहून भाजपचेच काम करू, असा इच्छुकांचा निर्धारज्यांना तिकीट मिळणार नाही, पण जे पक्षासोबत प्रामाणिक राहतील, त्यांना योग्य न्याय देणारउमेदवारी न मिळालेल्यांना विविध शासकीय समित्यांवर स्थान देणार, प्रभागात कामे देणारपुढे नगरसेवकांची संख्या १५ ने वाढणार असल्याने इच्छुकांना कामाची संधी उपलब्ध असेलउमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या दिवशी ३० डिसेंबरला दुपारी २:४५ ला अधिकृत उमेदवारांची घोषणाबंडखोरी होऊ नये, यासाठी पालकमंत्री, आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांकडून कसोशिने प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.