उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : कोणाला 'हो' म्हणावे अन् कोणाला 'नाही'? इच्छुकांच्या गर्दीने भाजपचे नेते 'स्ट्रेस'मध्ये

BJP Faces Aspirant Rush Ahead of Dhule Civic Polls : ७४ पैकी ६० जागा लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपकडे तब्बल ५५० इच्छुकांनी शड्डू ठोकला आहे. मर्यादित जागा आणि नव्या- जुन्या इच्छुकांच्या या प्रचंड संख्येमुळे पक्षाचे आमदार, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रमुख लोकप्रतिनिधी कमालीच्या ‘स्ट्रेस’मध्ये (ताण) आहेत.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिका निवडणुकीमुळे भारतीय जनता पक्षाकडे इच्छुकांची मोठी भाऊगर्दी झाली आहे. ७४ पैकी ६० जागा लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपकडे तब्बल ५५० इच्छुकांनी शड्डू ठोकला आहे. मर्यादित जागा आणि नव्या- जुन्या इच्छुकांच्या या प्रचंड संख्येमुळे पक्षाचे आमदार, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रमुख लोकप्रतिनिधी कमालीच्या ‘स्ट्रेस’मध्ये (ताण) आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Dhule
maharashtra
election
Municipal election
Dhule municipal corporation
jaykumar rawal
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com