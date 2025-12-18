उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात भाजपला रोखण्यासाठी 'मविआ' सज्ज! मनसे आणि संभाजी ब्रिगेडही येणार सोबत?

Maha Vikas Aghadi Gears Up to Challenge BJP in Dhule : साहजिकच येथील महापालिका निवडणुकीत या पक्षाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीची तयारी चालविली आहे. सोबत मनसे आणि संभाजी ब्रिगेड असू शकते.
धुळे: राज्यात आणि जिल्ह्यात मतभेद असलेला आमच्यासमोरचा एकच पक्ष आहे, तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. साहजिकच येथील महापालिका निवडणुकीत या पक्षाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीची तयारी चालविली आहे. सोबत मनसे आणि संभाजी ब्रिगेड असू शकते.

