Dhule Municipal Election : धुळ्यात भाजपला रोखण्यासाठी 'मविआ' सज्ज! मनसे आणि संभाजी ब्रिगेडही येणार सोबत?

धुळे: राज्यात आणि जिल्ह्यात मतभेद असलेला आमच्यासमोरचा एकच पक्ष आहे, तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. साहजिकच येथील महापालिका निवडणुकीत या पक्षाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीची तयारी चालविली आहे. सोबत मनसे आणि संभाजी ब्रिगेड असू शकते. .अशा महाविकास आघाडीसंदर्भात आमची मानसिकता असून, धनशक्तीविरुद्ध जनशक्ती, असा नारा देत या निवडणुकीत लढा देऊ. त्यासाठी प्राथमिक चर्चा सुरू केल्याचा सूर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत उमटला. अशा हालचालींमुळे निवडणुकीत रंग भरला जात आहे..महापालिकेच्या १९ प्रभागांतील ७४ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. भाजपने सरशी घेत इच्छुक ५३० जणांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. तसेच त्यांच्या बैठकीत ५५ प्लस जागांचा नारा दिला आहे. निवडणुकीचे वातावरण तापू लागल्याने विविध पक्षांनी तयारीला वेग दिला आहे..विरोधक जागृततेचा संदेशगेल्या दशकामधील वेगवान घडामोडींमुळे राज्यातील सत्तासंघर्ष गाजला. त्याचे प्रतिबिंब महापालिका क्षेत्रातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांवर जाणवले. यात काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या संघटनशक्तीवर परिणाम झाला. .ते जाणवल्याने या घटक पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी जनहिताचे प्रश्न हाताळत निरनिराळ्या आंदोलनातून विरोधक जागृत असल्याचा संदेश देण्याचा, तसेच पक्षसंघटनावर जोर देण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरी ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घटक पक्षांमधून काही प्रबळ कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांची गळती सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांची पसंती भाजप प्रवेशात असल्याचे गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींवरून दिसून आले आहे..महाआघाडीची तयारीनिवडणुकीच्या रणांगणात भाजप हाच प्रमुख राजकीय शत्रू, अशी भूमिका घेत शिवसेनेच्या (उबाठा) जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयात बुधवारी (ता. १७) महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची बैठक झाली. शिवसेनेचे (उबाठा) संपर्कप्रमुख अशोक धात्रक, उपनेत्या शुभांगी सूर्यवंशी, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, महानगरप्रमुख धिरज पाटील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष साबीर खान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) शहराध्यक्ष रणजीत भोसले आदी उपस्थित होते. .या मनपा निवडणुकीत भाजपला रोखणे हा अजेंडा असून त्यासाठी महाविकास आघाडीतून लढण्याची मानसिकता आहे. यादृष्टीने प्राथमिक चर्चेला सुरुवात केली आहे. नेतेमंडळी, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून जागा वाटपाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे श्री. धात्रक यांनी सांगितले..प्रबळ उमेदवारच देऊजागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यापेक्षा ज्या प्रभागात जे उमेदवार प्रबळ, त्यास पोषक वातावरण त्यास उमेदवारी बहाल व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडी म्हणून लढताना जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यात अडकण्यापेक्षा भाजपविरोधात निवडून येणाऱ्यास उमेदवारी दिली तर निश्चित चांगला परिणाम दिसू शकेल, असे मत श्री. भोसले यांनी मांडले. प्राथमिक चर्चेनंतर गुरूवारी जागावाटप, सर्व १९ प्रभागात महाविकास आघाडीकडून लढण्यासाठी प्रबळ उमेदवारांची चाचपणी करण्यावर अधिक जोर देण्यासंदर्भात महाविकास आघाडीची बैठक होईल, असे श्री. सोनवणे, श्री. परदेशी यांनी सांगितले..मेल-एक्सप्रेस आणि लोकलच्या संख्येत वाढ, प्लॅटफॉर्मचा विस्तार, नवीन 238 ऑटोमॅटिक डोअर गाड्या... प्रवाशांसाठी मोठी घोषणा .मनसे, संभाजी ब्रिगेडकडे लक्ष...राज्यात शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेमध्ये युती जाहीर होण्याचे चिन्ह आहे. या निर्णयानंतर स्थानिक महापालिका निवडणुकीत मनसेला महाविकास आघाडीत कसे सामावून घ्यायचे याचा निर्णय पक्षांचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार होईल, असे श्री. धात्रक यांनी सांगितले. तसेच महाविकास आघाडीत येण्यास संभाजी ब्रिगेड इच्छुक असल्याचे श्री. भोसले यांनी सांगितले. या घडामोडींमुळे आणि महाविकास आघाडीकडून मुस्लीमबहुल आणि इतर भागांत कसे उमेदवार दिले जातात, यावर लढतीचे चित्र अवलंबून असेल..